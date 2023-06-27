身體原來是這樣解毒排毒！防毒保命這樣做

身體解毒必須像連續劇一樣有始有終，才能順利排毒。接下來，我會帶領大家簡單認識身體辛苦的肝腎解毒排毒系統：

肝臟解毒系統：肝臟解毒功能分為兩個階段，第一階段是由所謂的細胞色素P450系統來處理。這系統會以複雜的氧化、還原、水解、水合、脫鹵等作用，將毒物轉換成暫時中間產物（此時的中間產物會比原來的毒更毒）。接著，第二階段解毒步驟（又稱結合作用）上場，肝臟會利用麩胱甘肽、硫化、醛醣酸化、甲基化、乙醯化、胺基酸結合等作用，來結合中間毒化產物，成為水溶性無毒產物，送入血液當中。

腎臟排毒系統：肝臟處理好的水溶性無毒產物，會在腎臟腎絲球過濾後，混在尿液中排洩掉。

我很喜歡用一個生活中的例子，解釋這個解毒排毒過程。吃完飯後的碗盤油膩骯髒，一般會先用洗碗精來洗碗盤（第一階段步驟），這時碗盤表面的油污物質會被洗碗精拖出（有毒中間產物）。接著，我們以大量的水沖洗碗盤（第二階段步驟），碗盤就乾淨了。這些洗碗過程的污水會經由水槽排出去，這水槽就相當於腎臟，當下水道通暢時，廢水就可以排除乾淨；如果下水道不順或阻塞（相當於急性或慢性腎衰竭），污水排不掉，就會產生尿毒，當然身體也會出問題。

解毒方式大解密

既然毒素對於身體有這麼多壞處，那平時要如何防範呢？只要大家多注意以下幾點，我相信就可以防毒保命了。

1.戒菸限酒少吃成藥：菸酒無疑會增加體內毒素，而愛吃成藥或來路不明的補品，更可能傷肝傷腎，反而破壞排毒器官的正常運作。

2.養成多喝水的習慣：喝水，尤其喝足量好水，不但能促進新陳代謝，也可以將體內代謝的不好物質藉由尿液排出，減少毒物與身體細胞接觸的時間，如此自然能減少腫瘤的發生。成年人請至少每日喝水2,000c.c.，並減少喝瓶裝水，以免喝進塑化微粒，適得其反。

3.減少接觸污染來源：例如少用塑膠袋裝盛熱食，少用沐浴乳洗澡，化妝保養品也不要過度使用，奇怪的香精或空氣芳香劑少用，少吃加工食品和大型魚，吃中藥或保健食品請諮詢專業人員，儘量不用殺蟲劑，防曬時用物理性防曬用品，少吃罐頭食物，手摸過熱感應紙或黏土玩具後，一定要洗手，裝潢家具要用環保無污染材質，家中放置空氣清淨機，外出時注意空氣品質App的即時資訊，有污染時，請務必戴上口罩。

4.多食用十字花科蔬菜：多吃十字花科蔬菜，例如花椰菜、大小白菜、青江菜、芥蘭、油菜、球芽甘藍、芝麻葉、羽衣甘藍等，可以減少口腔癌、食道癌、大腸癌、乳癌等機率（Food and Chemical Toxicology 118 ,2018, 667–674）。因為這些蔬菜含有蘿蔔硫素及異硫氰酸鹽這類植化素，經過胃酸的催化，會產生吲哚等化合物，促進肝臟解毒酵素活性，代謝掉環境荷爾蒙等毒素。

但是，蔬菜本身可能有農藥殘留問題，所以，蔬果清洗千萬不能馬虎。其餘包括大蒜、薑黃、酪梨、蘆筍、蘋果、柑橘類水果、芭樂、綠茶、甜菜根等，都因為不同的營養素，而有協助排毒的效果。

5.適度運動及流汗：流汗有助於毒素排除。研究顯示，汗液中可以偵測到微量重金屬，而運動就是流汗的催化劑，運動流汗搭配喝水，就是很好的排毒過程。不容易出汗的人，透過泡澡或泡腳的方式來發汗，也是不錯的方法。但是運動出汗，可以比桑拿發汗排出更多的鎳、砷、鉛、銅等重金屬（Int J Environ Res Public Health. 2022 Apr 4;19:4323）。

6.充足睡眠：充份的睡眠可以促進肝臟修復，讓肝臟解毒效率更好。此外，睡眠也可以促進大腦廢棄物質的排除，降低大腦損傷及認知功能退化。

7.控制三高疾病及減糖飲食：高血壓、糖尿病、高血脂會影響腎臟腎絲球過濾率功能，降低腎臟排毒機制。血糖及血脂肪過高也會影響肝功能，導致肝臟解毒力下降。有脂肪肝時，限制糖分攝取可以減少肝臟脂肪堆積，利於肝臟解毒。

我在這一章開頭，提到一位59歲罹患子宮內膜癌的L女士，在檢測身體毒素時，發現體內環境荷爾蒙中的鄰苯二甲酸二酯（DEHP）及二苯酮-3超標。調理三個月後重新檢測，發現全部清除乾淨了。我是如何協助她的呢？我在門診安排排除塑化劑療程，這是經由靜脈點滴，注射協助肝臟解毒的營養素，包括麩胱甘肽（glutathione）、Ｂ群維生素、維生素C、硒元素、鋅等，這些營養素可以加速肝臟解毒第一及第二步驟速度，快速清除體內毒素。 當然，她自己也認真落實防毒保命的生活飲食型態，另外，每日服用包括酵母硒、魚油、十字花科萃取物、柑橘類黃酮、綠茶萃取物、Ｂ群維生素、D3等營養處方，協助她順利排毒。

（本文摘自劉博仁著《劉博仁 功能醫學癌症大調理：檢測、治療、營養、預後，全面關照，促使腫瘤凋亡不復發！》，天下生活提供）

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