比起心臟 血管健康更為重要？

血管壁健康與否的重要性遠超過心臟健康

世界衞生組織指出心臟血管疾病是全球的頭號殺手，每年造成全球1,790萬人死亡。美國疾病預防與控制中心（CDC）將心臟病列為65歲以上年齡族群的主要死亡原因，也是2021年臺灣十大死因第二位（21,852死亡）。心臟血管疾病是一種慢性疾病，據統計在65歲以上的族群中，37%的男性和26%的女性，患有某種類型的慢性心臟疾病。

根據聯邦機構的數據與老齡化相關的統計論壇（Federal Interagency Forum on Aging-Related Statistics）表示，隨著年齡的增長，患有高血壓和高膽固醇血症等危險因素越來越多，這些會增加中風的機率。

90%心臟血管疾病可以預防

改善年長者心臟血管疾病風險的建議包括：規律運動、正確飲食、良好睡眠品質，這3個條件不僅可以提升心臟血管疾病的治療效果，還可以全面改善整體的健康狀況。正確飲食指的是均衡、營養、健康的飲食型態，且維持理想體重。

許多年長者有著消極的態度，認為心臟血管疾病是年紀大了的自然現象。事實上90%心臟血管疾病是可以預防的。

愛護心臟，先維護血管健康

大部分人將心臟和血管視為一體，且將重心擺在心臟。事實上，血管壁健康與否的重要性遠超過心臟的健康。血液輸送養分和氧氣到全身每一器官和細胞，有健康的血管壁，才能有效輸送健康的血液養分。沒有健康的血管壁，例如血管阻塞，就很難有健全的心臟功能。再者，心臟的主要功能是泵送血液到全身，若不是先天功能性缺失，和長期飲食不當沒有太多直接關係。反之血管壁和血脂健康，與經年累月的飲食內容有著密切關係。當血管壁的健康出現異常時，延伸出冠狀動脈阻塞，心臟就得做更多的泵送，負擔日增，進而心肌肥大，甚至衰竭。

血管壁的健康包括血管壁彈性和血管內是否暢通無阻，因此下列4個重要因素，與血管壁健康息息相關：

(1) 一氧化氮（nitric oxide）濃度。

(2) 血清膽固醇濃度。

(3) 血清甘油三酯濃度。

(4) 血壓。 這4個重點，在接下來的文章中將分別詳細介紹。

（本文摘自白小良著《打造健康的老後：少吃藥、少坐臥、少加工，65歲後一定要知道的飲食生活觀念》，時報出版提供）



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