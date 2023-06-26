如何正確解讀腫瘤指標？劉博仁醫師5大提醒

談到癌症的診斷方式，許多人都會問，健檢時抽血檢查的腫瘤指標（tumor marker）真的準嗎？先說一個觀念給讀者參考，平均來說，當腫瘤直徑達0.2公分時，裡頭可能已經有一千萬（107）個癌細胞了，當腫瘤直徑達0.5公分時，裡頭可能已經有一億（108）個癌細胞了，如果到達直徑1公分時，可能已經有十億（109）個癌細胞了。

但即使用最精密的電腦斷層或磁振造影，可以看到0.3公分的腫瘤就不簡單了，所以許多研究就寄望於抽血，想看看能否在早期經由抽血，檢測出癌細胞的指標，藉以更早期診斷出癌症。但答案可能會讓大家失望，因為某些指標高，不見得是罹患癌症，而有些癌症已經很大了，腫瘤指標卻是正常，這些腫瘤指標數字的變化經常把患者搞得糊里糊塗。

我一位患者原本只是來做健康檢查，結果發現他的癌胚抗原（carcinoembryonic antigen, CEA，正常值是小於5）上升至8.9。因為他有輕微貧血，我請他去做大腸鏡檢查，竟確診為大腸癌第三期。還有另一位女士，檢查發現CEA是7.0，結果全身檢查之後什麼腫瘤都沒有，在三個月後檢測降到3.5，虛驚一場。類似情況經常會在各健檢中心上演。

話雖如此，腫瘤指標在一般健檢中仍占有一席之地，我認為要知道如何解讀，並配合其他影像檢查，才能更全方位的協助癌症診斷。以下列出一些腫瘤指標相對應的可能腫瘤給大家參考：

1. Alpha fetoprotein（AFP）：肝癌、生殖細胞腫瘤

2. Beta-2-microglobulin（B2M）：多發性骨髓瘤、慢性淋巴細胞白血病（CML）、淋巴瘤

3. Beta-human chorionic gonadotropin（Beta-hCG）：絨毛膜癌、生殖細胞腫瘤

4. CA15-3：乳腺癌、卵巢癌、子宮內膜癌

5. CA19-9：胰臟癌、膽囊癌、膽管癌、胃癌

6. CA12-5：卵巢癌

7. CA72-4：消化道腫瘤、女性生殖器官腫瘤

8. Calcitonin：甲狀腺髓質癌

9. Carcinoembryonic antigen（CEA）：結腸直腸癌、肺癌、胰臟癌、乳癌

10. CD20：非何杰金氏淋巴瘤

11. Chromogranin A（CgA）:神經內分泌腫瘤

12. CYFRA-21：肺癌

13. Cytokeratin fragment 21-1：肺癌

14. EBV VCA IgA/EA IgA：鼻咽癌

15. Fibrin/Fibrinogen：膀胱癌

16. Immunoglobulins（monoclonal protein，M-protein）：多發性骨髓瘤

17. Neuron-specific enolases（NSE）：小細胞肺癌、神經母細胞瘤

18. Prostate-specific antigen（PSA）/free PSA：攝護腺癌

19. SCC：鱗狀上皮細胞癌

20. Thyroglobulin：甲狀腺癌

面對腫瘤指標的報告，有幾點要提醒大家注意：

1. 腫瘤指標上升不一定是因為特定腫瘤，有可能是細胞發炎、感染、吸菸等所造成。

2. 腫瘤指標正常，不代表沒有腫瘤。

3. 並非所有腫瘤都有所謂相對應的腫瘤指標，但是某些腫瘤相對應癌指標只有一種，例如攝護腺癌腫瘤指標就只看PSA。

4. 如果腫瘤指標持續上升，一定要持續追蹤。

5. 有些癌症患者腫瘤復發，但是腫瘤指標仍然正常，所以仍需要定期以影像學檢查來加以追蹤。

除了上述腫瘤指標，如果已經罹患癌症，還要特別注意以下數值：

1.鐵蛋白（ferritin）：

鐵蛋白是體內鐵儲存量的指標，如果罹患缺鐵性貧血，便會下降。但是它也反映體內發炎及腫瘤狀況，如果持續上升則代表原先腫瘤可能失控。另外，如果鐵蛋白數值過高，則蛋白質補充就要減少紅肉的攝取，以免引起發炎，或增加肝臟負擔。

2.鹼性磷酸酶（alkaline phosphatase）：

此酶存在骨骼、肝臟、小腸及胎盤中，成長中的孩童數值會上升，可當作骨骼生長的指標。但是若遇骨折、骨癌、多發性骨髓瘤、肝硬化、肝膿瘍、肝癌、膽管阻塞、其他惡性腫瘤、敗血症、懷孕等，也會上升。

3.乳酸去氫酶（Lactate dehydrogenase, LDH）：

此酶上升可協助診斷肝炎或心肌梗塞，但是，罹患肝癌、肺癌、腎臟癌、淋巴瘤等惡性腫瘤時，也有可能上升。

（本文摘自劉博仁著《劉博仁 功能醫學癌症大調理：檢測、治療、營養、預後，全面關照，促使腫瘤凋亡不復發！》，天下生活提供）

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