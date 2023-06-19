掌握4大粽點 端午吃粽不增重

端午節連假將至，大啖美味肉粽的同時，不免擔心熱量找上門，營養師提醒，一顆肉粽的熱量約400至600大卡間，若是含有鮑魚、干貝等「頂級」肉粽就將近900卡，建議粽子一天1顆就好，且攝取時應取代正餐的白飯外，更可搭配蔬菜水果來增加膳食纖維，以免熱量爆表。

榮新診所營養師李婉萍表示，一顆粽子的熱量大約介於400~600大卡之間，相當於一碗飯，為使配料有爆香的口感，通常會使用大量的油進行翻炒，若不節制食用可能會造成熱量攝取超標。

由於大部分民眾會將正餐中的澱粉來源改成粽子，不需特別煩惱如何消耗粽子的熱量，不過，李婉萍指出，不少包有高級食材的粽子，一顆熱量就要900卡，以成人一天約攝食2000大卡來算，900卡幾乎就是一整天一半的熱量，建議隔天可進行168或是清淡飲食，以減少身體負擔。

畢竟一年就吃這一次，如何吃得開心？營養師張家祥也分享4大吃粽妙招，建議粽子取代白飯，避免過量攝取澱粉，同時搭配彩色蔬果，以當餐可以吃到蔬果為基本的飲食原則。

另外以「湯、菜、肉、飯」的順序來進食，將澱粉放在最後，可減緩食物進到身體後的血糖反應，讓胰島素有足夠的時間緩慢上升，避免造成血糖上升太快。

最後建議，一天1顆粽為上限，切勿三餐都吃粽子，因粽子中的糯米較難消化會對腸胃造成過大負擔，消化不良可能導致排便不順暢、脹氣、胃痛或胃食道逆流等，因此也建議補充富含膳食纖維與酵素的蔬果，如深綠色蔬菜、蘋果、奇異果來幫助消化。

若一口氣吃了好幾顆，張家祥說，也不必太擔心，一顆粽子大約需要1小時左右的重量訓練或有氧運動，就可以幫助熱量轉移至肌肉中。(中國時報 鄭郁蓁)

延伸閱讀