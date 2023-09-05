調肝補腎+補氣養血 中醫調整體質助好孕

甚麼是不孕症

醫學上對於「不孕」的定義是：有正常規律的性生活，也未採取任何避孕措施，但經過一年仍未懷孕者。原發性不孕症是指過去不曾懷孕，而續發性不孕症則是指過去曾有懷孕過。根據是世界衛生組織(WHO)統計，全球不孕的比例大約有8-12%，而台灣約在10-15%，也就是大約6-7對夫妻就有1對不孕。

造成不孕的原因

造成不孕的原因很多，大概可分為三大類：

(一)男性因素佔30%

(二)女性因素佔35%

(三)其他因素如性交障礙等佔20%，不明原因佔15%。

男性不孕症的原因大約有下列幾點：

(1) 精液或輸精管異常：

例如精蟲數量少、形狀異常或活動力低弱。有些還有可能因為精索靜脈屈張造成局部血液循環緩慢、睪丸溫度偏高，或是輸精管阻塞等等因素造成精蟲生成不佳甚至無精症。

(2) 睪丸功能異常：

睪丸腫瘤、睪丸萎縮或隱睪症等等皆會影響造精功能。

(3) 先天染色體異常：

最有名的便是47XXY（Klinefelter’sSyndrome,克萊費特症），這些男性的典型特徵為個子高、手腳長、睪丸小，造精能力有明顯缺陷，通常在婚後因不孕就醫才發覺，但仍能通過生殖技術幫助懷孕。

(4) 基因缺陷：

這個可能由家族史可以察覺，也可透過人工生殖技術改善。

(5) 性功能障礙：

例如陽痿、早洩、尿道下裂等等。

(6) 生活習慣與環境因素：

工作壓力大、長時間輪班、長期在高溫環境工作、酗酒或抽菸等等皆會影響精蟲的製造與品質。

女性不孕症的原因大約有下列幾點:

(1) 輸卵管異常：輸卵管發炎、水腫、阻塞、輸卵管繖部無法抓卵等等。

(2) 卵巢功能異常：卵巢早衰、卵巢囊腫、多囊性卵巢、巧克力囊腫等原因造成的排卵異常。

(3) 子宮構造或功能異常：即便精卵順利結合，但當受精卵來到子宮仍可能因為子宮肌瘤、子宮肌腺症、子宮內膜異位、子宮結構異常、子宮沾黏等因素影響胚胎著床。

(4) 腹腔內因素：曾因腹腔手術導致沾黏、腹腔或子宮發炎等。

(5) 賀爾蒙異常：體內泌乳激素偏高、甲狀腺功能異常、男性賀爾蒙偏高等因素。

(6) 生活習慣與環境因素：如壓力過大、生活步調緊湊、作息混亂、酗酒或抽菸等。

(7) 其他：自體免疫功能的失調等，這是近年習慣性流產的常見原因。

治療不孕的方法

以生殖醫學來說，大約可分為「人工授精」和「試管嬰兒」。

所謂「人工授精」是指將濃縮後的精液，同時配合卵巢排卵的時機，將濃縮精液直接注入子宮腔，受孕率約在2成到2成5。但若進行3-5次仍未懷孕，則建議視情況進一步考慮進行試管嬰兒的療程。

「試管嬰兒」技術則是分別取太太的卵子和先生的精子，在體外進行授精培養再把胚胎放入子宮腔，待其順利著床。在臺灣，目前試管嬰兒的植入胚胎數會依年紀而有差異，一般建議未滿35歲的女性單次可植入2顆胚胎，超過35歲則視情形植入3顆，40歲以上則最多植入4顆，此考量是為了避免多胞胎妊娠，以降低孕產期的風險。

中醫治療不孕

一般不孕的治療會建議可以先至西醫檢查是否有器質性的問題。若器官構造正常，只是功能不足，則可藉由中醫調養，因為中醫擅長調整體質、改變身體的環境，進而提升器官機能。 雖然中藥沒有賀爾蒙製劑以及排卵針，但許多「調肝補腎」以及「補氣養血」的藥物可以讓卵巢功能強化、提升排卵品質；臨床上常見到卵巢早衰或卵子庫存量極低的病人，經由中醫調養後懷孕。 然而中醫的治療需從整體來看，身體各部位、經絡、臟腑等互有關聯及影響，有時只是把失眠、過敏、腸胃功能調好，患者就自然懷孕了。而調理體質的時間大約會需要3-6個月的時間，體質會比較穩定。而一般在門診中，也會希望患者配合量測「基礎體溫」，這樣一來可以實際觀察到排卵時機、黃體功能等等，一方面患者也可以知道身體調理的狀態。 孕育生命是夫妻兩個人共同的大事，千萬不要只讓女性一個人面對，夫妻共同調養，身心健康，寶寶自然很快會到來。

（文／林穎欣中醫師，博愛馬光中醫婦幼診所院長、明華馬光中醫診所）