如何用身體緩解焦慮？請你跟著這樣做

當焦慮來襲時， 有個方法能讓我們不被它壓垮並將其平息， 那就是學習讓身體產生安全感的智慧。當不安引發逃避的反應時， 身體有踩下煞車的功能。最有效冷靜下來的緊急處置， 就是與自己的身體接觸。

我第一次恐慌症發作時， 身體的本能反應就是與地面接觸。這在心理學上稱為「安心穩步」(grounding)。焦慮不安會觸發人想逃跑的本能， 使身體產生一種彷彿要飄離地面的感覺。為了讓自己穩定下來， 首先要讓身體跟地板接觸， 藉著重新調整身體與地板的關係， 幫助意識不要逃跑， 在現實中站穩腳步並重新回歸身體。換句話說， 安心穩步就是提供身體必要的實體接觸， 讓身體確定自己存在於「此時此刻」， 並使自己冷靜下來。

原本平息不安的最佳方法是接觸或碰觸他人， 就像母親用撫觸的方式安撫受驚嚇的孩子一樣， 只要感覺到他人安慰自己的溫度， 便能大幅減輕內心的不安。若沒有這樣的對象， 我們也可以用手撫摸自己來讓身體冷靜。當初受困在浴室時， 當我將僵硬的身體與地板接觸之後， 才終於開啟呼吸的通道。發生那件事的數年後， 我開始學習創傷治療， 明白了身體本能會做出這種反應的原理， 像赤腳踩地、輕拍皮膚、按壓肌肉等自我碰觸的方式， 都是使神經系統冷靜下來的技巧。

熟悉讓身體冷靜的技巧， 就像學騎腳踏車一樣， 首先要讓身體熟悉這些方法，

然後不斷練習， 直到我們能信賴身體為止。心理韌性就像鍛鍊肌肉一樣， 需要反覆練習， 直到我們對自己有信心。未來每當感到焦慮不安時， 就用母性的肢體接觸使自己冷靜下來， 直到不安轉變為自信。

◆正身練習◆

使用身體的煞車

過度不安時，

讓雙腳與地板接觸，

就能使心平靜下來。

身體也有油門和煞車， 這是一種自律神經系統的反應， 與汽車的煞車系統類似。交感神經系統的警覺類似油門， 副交感神經系統的放鬆則相當於煞車。身體的自律神經系統是為了生存而自動運作， 並且會隨著外界刺激而產生自主反應。換句話說， 那不是一種有意識的反應， 而是下意識的反射。

一般來說， 當身體感應到危險訊號時， 交感神經便會啟動並誘發緊張反應；感應到安全訊號則會使副交感神經活躍， 進一步讓我們放鬆， 這可視為一種情緒調節系統。情緒的激動、不安或憤怒反應， 都會使交感神經活躍；而情緒的舒緩、平靜、憂鬱或無力， 則會使副交感神經活躍。

健康的身體能自行控制對外界產生的刺激加速或煞車， 但若持續暴露在極度的壓力中， 這個調節系統的節奏就會被破壞， 使身體過度激動或情緒低落， 前者會造成恐慌， 後者則會導致憂鬱無力。

當過度焦慮使精神「離家出走」時， 我們可以調整身體的煞車功能。焦慮恐懼其實是身體的交感神經系統過度運作的狀態， 我建議這時利用「自我碰觸」的方式， 能強力且有效地使活躍的交感神經系統冷靜下來。

平息焦慮不安的自我碰觸方法有很多種， 接下來我要介紹身體經驗創傷療法(Somatic Experience: SE)大師彼得． 萊文的穩定技巧。這是在情況最急迫時使用的技巧， 讓人能確認自己與地面接觸， 並明確辨識自己的身體界線。

接地是指讓身體與地板接觸， 幫助意識回到現實的身體中。為了平息被觸發的焦慮， 讓身體與地板接觸能有效使神經系統穩定下來。站立時， 讓雙腳的腳底板各有一個點與地面接觸。坐在椅子上時， 則讓腳底及與椅面接觸的坐骨共四個點碰觸到地面， 更能讓人感覺到穩定。如果是坐在地板上， 則可以坐骨為中心， 讓臀部與大腿完全與地面接觸， 更能夠感到平靜與安穩。

如果意識並未離開身體， 而仍留在現實中時， 我建議可以用拍打肌膚的自我碰觸法， 幫助我們確認身體界線。例如看見有人失去意識時， 我們會拍打或搖晃對方的身體， 就是同樣的概念。藉著用手輕拍身體， 能讓意識回到身體裡。恐慌有時會讓人感覺麻痺， 副交感神經會過於活躍並切斷身體所有的感受， 讓身體陷入失去覺知、麻痺、失神等狀況中。

這時可以更大力拍打身體， 喚醒被麻痺的身體感知， 幫助人找回現實感。感覺有人在拍打自己或身體正被拍打， 能夠幫助喚醒意識的知覺。這麼做的重點在於幫助自己意識到外界帶來的刺激， 透過這種外界刺激能區分內外感受， 並進一步感覺到自己身體的界線。拍打是外在刺激， 透過皮膚獲得共鳴的感覺則是內在刺激。

如果輕拍還不夠， 還可以嘗試用更大的壓力按壓肌肉。這時的按壓， 可以是捏或咬等更為深入的接觸， 透過施力按壓， 讓皮膚下方的肌肉產生感覺。舒緩焦慮最原始的也最傳統的方法就是肢體接觸， 也就是擁抱焦慮對象的身體。就像母親擁抱不安的孩子一樣， 以雙手用力抱住自己的身體， 就能平息不安。這時適度的肢體接觸既能帶來安慰， 也能讓人感覺被愛。按壓肌肉的強度可以配合自己身體的感覺進行調整， 焦慮的強度越高， 按壓的力道就必須越大， 這樣才能幫助調節感覺並恢復平靜。

接著讓我們來學習母性的接觸， 幫助焦慮不安的自己找回平靜。

1.安心穩步：找回接地感

(1)赤腳站在地板上， 體會腳底的觸感。

(2)為了深刻體會腳底的觸感， 試著將重心完全放在一隻腳上， 按壓腳底板。方法是先將身體重心完全往右移動， 專注感覺右腳的觸感；接著再往左腳移動， 專注感覺左腳的觸感。

(3)接著將重心平均分攤到雙腳， 讓重心微微往前後移動。在重心放在前或後時， 更深入感覺到自己與地面接觸。

這時最重要的是讓腳底板能平均地與地板碰觸。你可以想像腳底沾滿了水彩， 要用按壓腳底板的方式， 在地板上踩出完整的腳印。如果無法產生明確的接地感， 就按壓腳背幫助腳底接觸地面。

(4)如果坐在椅子上， 則可以雙腳踩在地上， 身體盡量往後坐， 讓臀部坐滿椅子， 且背脊自然打直。先確認雙腳踩在地上， 接著確認坐骨與椅面確實接觸。

(5)讓身體重心左右移動， 藉著重力深入感覺重心所在那一邊的坐骨。重心往右移動時感覺右側坐骨的接觸， 重心往左移動時則感覺左側坐骨的接觸。

(6)體會腳底接地的觸感。想像腳底生根深入地底， 確認自己與地面的連結感。 透過腳底或坐骨， 深入感覺身體正安穩地與地面接觸。吐氣的同時開啟全身的氣孔， 想像從鼻子吸入的空氣傳遍全身並到達腳底。專注感覺腳底與地面的接觸及呼吸的流動， 察覺身體存在於當下。

（本文摘自南希京著《心理不舒服，身體就受苦：整理情緒亂流，從身體治癒內心傷痛的十二種智慧》，時報出版提供）



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