6/21夏至養生4要點 中醫預防針三伏貼

一年當中有十二節令與十二中氣，每個節與氣之間相隔半個月，合稱二十四節氣。現行的二十四節氣依據的是太陽黃經度數劃分，即每一個節氣分別相應於地球在黃道上每運行15°所到達的位置，當太陽運行至黃經90°為夏至點。於公曆6月21或22日交節。

夏至當天，太陽直射地面的位置到達一年的最北端，幾乎直射北迴歸線，此時，北半球各地的白晝時間達到全年最長。對於北迴歸線及其以北的地區來説，夏至也是一年中正午太陽高度最高的一天。夏至的意思是夏天到了一個極致，白天時間即將從這天開始逐漸變短，準備近日秋天，而非夏天來臨之意。根據易經一書中所提及：午月之中氣夏至，對應之卦為姤卦，夏至過後，陽氣盛極而轉衰、陰氣初生，即初爻由陽爻轉變為陰爻，故俗話說夏至一陰生，儘管天氣炎熱，可陰氣已開始生長。特別須留意養生保健，稍不留神，病戾之氣找上門。

夏至養生4要點

1.因此時為瓜果類盛產季節，如西瓜、香瓜等相對比較寒涼之水果，不宜過食，適量為主。建議每週宜2-3次，每次約2-3片即可。

2.古有云：「冬至湯圓，夏至麵。」因此時的小麥是剛收成新鮮的，且帶有降火開胃之功效。因夏季仍稍悶熱，宜清淡為主，減少油炸辛辣之食物攝取。

3.夏季炎熱、心火為旺，但夏至過後即將進入秋天，秋屬燥，在養生茶飲方面可以使所謂的「益胃茶」，來清心益胃，避免腸胃的負擔。

• 材料：北沙參1.5克、玉竹0.8克、麥門冬1.5克、生地1克、玄參1克、百合1.2克

• 沖泡：建議採用約800毫升水量沖泡

4.穴位養身

• 神門穴：可安神寧心，清火涼營，清心熱，調氣逆。

• 足三里：調理脾胃，和腸消滯，清熱化濕，降逆利氣，扶正培元。

• 陰陵泉：可運中焦，化濕滯。其中一中醫陰陽學說之概念，神門為手少陰心經之穴位、陰陵泉為足太陰 脾經之穴位，兩穴選擇以左邊為主。而足三里為足陽明胃經，選擇以右邊為主。

冬病夏治，中醫預防針~三伏貼 夏至之後雖然日照時間逐漸縮短，陽氣仍然不斷積蓄，在夏至之後第三個庚日時陽氣達高，這時人體氣血趨向於體表、皮膚毛孔開張，有利於藥物滲透也有助於祛除邪氣。根據研究發現，三伏貼除了可以有效改善鼻過敏之症狀之外，亦可以有效預防冬天發生感冒之症狀。陰非侵入性之治療，常被稱為中醫的預防針。只要年滿三歲，身體狀況經醫師許可即可敷貼。 脾胃為後天之本，飲食清淡且避免辛辣、炸物等膏粱厚味，後天之本負擔變少，身體抵抗外邪能力自然增加。亦可藉由搭配三伏貼來增加自己抵抗外邪之能力，讓身體更加健康。



（文／鄭秉濠中醫師，崇學馬光中醫診所。）