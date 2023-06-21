端午吃粽子怕變胖？中醫師教你正確增肌減脂

端午節即將到來，一顆顆粽子下肚，體重逐漸上升，短時間該如何減重呢？由於粽子的餡料及糯米會透過加油拌炒增加香味，因此熱量相對也較高，一顆粽子約600卡，相當於一個便當的熱量。如果一餐大吃1-2顆粽子，就會導致短時間熱量上升。

通常吃粽子時，都會缺乏纖維素攝取。還記得我小時候外婆每年都要包粽子，我們家就會在端午連假連續吃四天的粽子，導致腸胃阻滯、排便不暢，糯米在消化道中也無法輕易被代謝，所以經過連假後體重短暫上升2公斤都是常見。

如果是因為糯米造成的腸胃阻滯，中醫建議可以服用山楂麥芽決明子茶飲來緩解。「山楂」性味，酸甘，微溫，可以消除短時間吃進去的高油脂食物。「麥芽」性味甘平，用於米麵薯芋食滯證，能促進澱粉性食物的消化。「決明子」性味甘苦鹹，微寒。清肝明目，潤腸通便利尿。

山楂麥芽決明子茶飲

藥材：2錢山楂、2錢麥芽、2錢陳皮 、2錢炒決明子

煮法：加入1500CC的水悶煮10分鐘

建議連假後，首先多喝2000-3000CC的白開水和茶飲，減少高鹽分在體內造成的水腫，接著下一週以高纖維的蔬食為主，增加腸胃蠕動，排除腸道宿便；這樣就可以減少短暫時間內產生的體重。

減重不是吃很少就可以了，「增肌減脂肪」才是關鍵

現代人減重的觀念來自各方媒體，記得從前看日本綜藝或是名模節目，總是看到「喝檸檬水一週瘦五公斤」、「吃高麗菜一個月瘦3公斤」…，這些所謂的「仙女餐」只用單一飲食的減重方式，讓從高中減重到現在的我，曾經三個月瘦了10公斤，但是到最後臉色蒼白、月經遲遲不來，後來半年又復胖回來。

如果真的要「增肌減脂肪」，就要維持所謂的「基礎代謝率」。基礎代謝率就是人體在休息狀態下，維持新陳代謝所需的熱量，例如：呼吸、器官運作、體溫維持等，即使整天躺著不動也會消耗的最低熱量。由於脂肪和肌肉量的耗能比例不同，肌肉耗能較多、脂肪耗能較少。如果我們採用單一飲食減重，容易造成肌肉量減少，讓未來基礎代謝率下降；一但停滯減肥計劃後，就像「溜溜球效應」復胖非常快速。

增肌減脂最理想的方式就是：「在每天飲食控制在吃到基礎代謝率的狀態下，透過運動或是其他的消耗來減少熱量」。想要增肌，適當的澱粉攝取是必須的。澱粉不是麵包、麵類，反而是原型的地瓜、糙米飯、玉米、燕麥。而減脂肪的部分，代謝脂肪需要蛋白質來運輸，所以現在很多健身房都會推喝蛋白粉來減脂。這些趨勢顛覆了以前各種單一飲食、吃越少越瘦的想法；反而是均衡飲食，但控管飲食的熱量，才能真正的增肌減脂。

中醫如何幫助增肌減脂、調理體質？ 前述提到最近健身觀念裡，都會吃蛋白粉來增肌減脂，我曾經有患者用蛋白粉和代餐代替餐食；反而造成體重不減反增，腸胃不適、一直打嗝，除此之外還有便秘嚴重等問題。於是在診間我開立一些調整腸胃蠕動的藥物，建議他適合的飲食；一段時間後，反而越吃越健康，患者都說他每天吃好飽運動地很開心，竟然體重和體脂肪一直下降，周圍大家都驚呼。 中醫增肌減脂的方向，主要以調理體質為主，透過良好的睡眠也會讓身體得到適當休息，從而分泌「瘦體素」；讓患者精神好了，代謝也提高了。當然，現代人因為壓力過大造成的「壓力性肥胖」，也可以用中藥讓身心靈放鬆、代謝恢復正常。 中醫裡有「針灸」 、「埋線減重」等療程，都是用穴位刺激來促進代謝、降低食慾。也可以透過埋線進行局部雕塑，同時配合中藥材和茶飲調整體質；這也是我常和患者宣導應該要成為一個健康瘦的體質，才能瘦的長久又健康。

（文／巫佳穎中醫師，陽明馬光中醫診所、博愛馬光中醫婦幼診所）