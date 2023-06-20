助消化「粽」點 中醫師推薦2穴位3茶飲

「五月榴花妖豔烘。綠楊帶雨垂垂重。五色新絲纏角粽」這是宋代歐陽修的詩詞，描述了五月時節，美麗的石榴花綻放、楊柳隨著細雨搖曳生姿、人們用著五色線纏粽子，好不愜意。但不知何時開始，每年的五月五日端午節，家家戶戶都要應景吃粽子。無論是熟米熟餡需蒸煮的北部粽、生米熟餡經水煮的南部粽、還是客家粿粽鹼粽，每每都令人食指大動。但一顆顆的粽子下肚，由於粽子多為糯米製品，烹煮之後黏性增加，在胃脹不容易被消化，隨之而來的腹脹、腹痛、胃酸逆流甚至便秘，讓民眾對於粽子既愛之又恨之，如何吃得健康，讓黃千瑞中醫師告訴你兩個穴位三種茶飲，讓民眾吃得開心又放心。

按摩穴位保脾胃

首先，在10大特效穴的《十總穴》歌訣中有提到「內關心胸胃、肚腹三里留」，我們可以簡單區分一下，胸部及胃部不適按壓內關穴，而腹部不舒服則按壓足三里穴。

1.內關穴

內關穴可用於改善胸部、上腹部的氣機與臟腑功能。常見的例如胸脅苦滿脹痛、胃酸上逆的心悸或火燒心、或胃氣上衝的噁心嘔吐感。

那麼內關穴在哪裡呢？可以將手伸出來，內關位於腕關節內側，腕橫紋上量三指寬（食指中指無名指、中醫的2寸）。然後將手握拳用力，可以看到前臂兩筋之間位置，再與剛才的三指寬交叉取點就是了。如果你有胃部不舒服，隨時可以按壓內關穴來改善症狀。

2.足三里穴

足三里為足陽明胃經的合穴，可以減緩腹部悶脹疼痛、和胃健胃、通腸導滯，是中醫師經常使用的強壯要穴。因為脾胃乃後天之本、氣血生化之源，脾主升清、胃主降濁，經常按壓有促進消化吸收的功效。

足三里穴如何找？膝關節彎曲成直角，外側膝蓋骨下方的凹陷處（膝眼穴），再往下4橫指處（食指、中指、無名指、小指的寬度）。

消脹茶飲助消化

粽子儘管有分南北粽或分鹹甜粽，但脾胃不佳或貪嘴吃多的民眾，如果能搭配漢方茶飲，就可以降低胃腸功能不適的機率。

1.山楂陳皮茶

山楂3錢、陳皮3錢。將所有材料洗淨瀝乾後，置於鍋中加入800毫升的水煮沸。燜泡10分鐘濾渣後，即可飲用。

山楂健脾開胃、陳皮理氣燥濕。提醒民眾山楂帶酸，因此如有胃部問題如胃潰瘍、胃酸倒流、胃炎問題的人請向醫師詢問適合劑量。

2.洛神荷葉茶

洛神花2錢、荷葉1.5錢、烏梅2顆。將所有材料洗淨瀝乾後，置於鍋中加入800毫升的水煮沸。燜泡10分鐘濾渣後，即可飲用。

洛神花有豐富果酸可去油解膩、《本通玄》記載荷葉「開胃消食」、烏梅生津止渴。

3.決明子茶 決明子5錢，洗淨瀝乾後，置於鍋中加入800毫升的水煮沸。燜泡10分鐘濾渣後，即可飲用。

決明子為苦甘性微寒，可清肝明目、潤腸通便。提醒儘量選用炒過的決明子，可降低寒性，緩和潤腸力道，促進排便又不至於腹瀉。 均衡飲食，定時定量，七分飽就好。不要因為端午節，餐餐粽子讓自己腹痛不適。 細嚼慢嚥，避免邊吃邊說話，降低吃入空氣造成胃腸脹氣。 粽子減量，與親友分享，避免攝食過多，也可以促進感情融洽。 同時也要提醒大家幾個生活小細節，隨時保養腸胃，避免一肚子氣。

（文／黃千瑞中醫師，崇學馬光中醫診所院長、博愛馬光中醫婦幼診所）