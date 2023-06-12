腰痛者必看！腰托是把雙刃劍 醫師提醒挑選方法

腰托是一個集牽引、保護和矯正於一體的好幫手。

對於腰部扭傷的病人來說，腰托可以發揮一定的牽引作用，防止扭傷的腰椎小關節在活動中再次發生滑移。

對於腰肌勞損的病人而言，腰托可以協助腰肌和腰椎一起支撐軀體的重量。

對於駝背、斜肩、骨盆傾斜的人來說，腰托可以在一定程度上矯正體態，透過糾正脊柱曲度，防止腰椎進一步的退化性病變問題。

根據不同功能，腰托有多種不同的類型，針對腰背部的各個特定區域。在選擇腰托種類時，首先要了解它作用在哪個部位，上背部、胸背部、腰背部還是組合型？選定種類後，需要進一步關注一下材質，是彈力型、透氣型還是保暖型？綜合以上兩點，應該就可以選定一款滿足需要的腰托。

不過腰托雖好，也不能一直戴著。人的身體，從細胞到器官，都遵從效率至上的經濟學原理。當腰部肌群感知到腰托已經搶了它們的飯碗時，神經就會慢慢削減提供給這部分肌群的營養預算，腰部肌群會越來越細小，並且不斷萎縮，這個過程會從最外層的肌群逐步向內層肌群發展。等到腰椎旁的小肌群也被波及時，腰托便難以產生理想的支撐牽引效果，腰部問題就會變得更嚴重。

因此，劇烈腰痛的病人，在發作的前三天需要一直佩戴腰托進行保護，之後就可以適當脫離腰托，慢慢適應和加強，以此來避免身體對腰托的依賴。

如何讓腰托在有限的時間內發揮更大的作用，接下來就和大家分享一些選擇腰托的注意事項。

三種常見腰托，功能各異

在網路上搜尋一下「腰托」，可以看到五花八門的造型設計，配上各種科技感滿滿的功能介紹，有時真的覺得 「 知識限制了我的想像 」 …。

正如前文所說，佩戴腰托的主要目的是緩解腰背部過大的壓力，從而給腰背部帶來舒適感，所以我強烈建議大家，購買腰托時一定要親自試戴，自己去感覺一下：它會不會太笨重？有沒有影響活動？腰肌放鬆下來了嗎？

在決定購買之前，自己先回答一下這些問題，恰當的腰托是來解決問題的，而不恰當的腰托會製造新的問題。

另外，價格也是重要的考量因素，對於腰托這種一次性投資，值得花更多的時間貨比三家。貴的不一定最適合，但也不要因為便宜而隨意做出選擇。目前市面上主要有三種腰托：腰部綁帶、支撐型腰圍和肩腰固定帶，我們都來大概了解一下。

腰部綁帶

這種腰托是一種質地偏硬的布帶，也是目前最常見的一種腰托。它藉由纏繞、固定，形成圍住腰部的固定帶，使腰部後側的區域穩定下來。為了加強支撐能力，通常這些腰托後側會加入一些質地更硬的膠合板，構造上也會試圖更符合人體的自然輪廓，具體契合與否，還是需要親自試戴才知道。

支撐型腰圍

這種腰托是在綁帶的基礎上，給腰部後側更大的額外支撐，使較弱的核心力量在運動中減少扭傷、拉傷的風險。健身時，如果做較重負荷的腰部硬拉，通常建議佩戴這種腰托。在採用較大負荷的阻力鍛鍊腰肌時，這種腰托可以幫助維持腰部的穩定性，讓腰部在安全的範圍內挑戰大負荷的負重。

肩腰固定帶

肩腰固定帶是貫穿上背部和下背部的腰托，除了腰圍部分仍舊用來提供支撐和保護之外，兩側的肩帶可以使肩部略微向後展開，胸部因此挺起，使脊柱回到最優的承重曲度。

相比於單純的腰圍，這種腰托更加﹁未雨綢繆﹂一些，從不良姿勢引起腰痛的層面做好預防，透過矯正駝背、含胸和肩部前收的體態，減少整個脊柱因此而積累的壓力。

肩部鬆緊帶的張力很有講究，太緊不僅會影響日常生活工作，還會造成肩部肌群緊張，可能會引起頸椎不穩的問題。一般肩部鬆緊帶可以選用柔軟的棉織物質地，鬆緊度建議藉由調節來裁剪定制，從而使舒適度和固定效果達到最佳平衡。

腰托不宜網購，親自試戴很重要

看完以上最常見、最實用的三種腰托介紹，相信每個人心裡都會有所傾向，或者已經做出選擇。還是那句話，不要急著網購，有機會還是親自試戴一下再買。最後，和大家分享幾條選用腰托的要點。

第一，要選按照尺碼細分的腰托，即使是彈性材質，也最好選擇最合身的大小。如果太小，會讓腰部感覺過緊，而太大也會造成腰部保護力不夠。如果腰托會按尺碼細分，透過試戴選出大小最合適的尺碼是最重要的。

第二，不同於骨折後綁石膏來限制動作，佩戴腰托之後，我們仍然需要工作、念書、生活，所以試戴時盡量多走走、站坐，看看日常生活中的各種姿勢，在佩戴腰托後會不會受到影響。

第三，關於腰托的材質。太硬的腰托，在活動中會因為過度摩擦帶來一些小擦傷；過於密實的腰托，會因為不透氣造成皮膚問題。所以盡量選擇材質柔韌、較為透氣的面料。

（本文摘自孫悅禮著《99％的人姿勢有問題：200張手繪圖，詳解滑手機、跑步、久坐……各種姿勢怎會造成手麻、骨刺、膝痛、脊椎滑脫？怎麼修復？》，大是文化提供）

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