請你訓練收下巴！4種頸部日常鍛鍊

「導引」的產生，據《呂氏春秋．古樂》記載：「昔陶唐氏之時，陰多滯伏而湛積，水道壅塞，不行其源，民氣鬱閼而滯著，筋骨瑟縮不達，故作舞以宣導之。」這種宣導之舞就是導引術的萌芽。「舞以導之」與現代西方醫學提到的舞蹈療法（Dance Therapy）有相通之處。導引在慢性退變性筋骨病的防治中，發揮著積極的作用，具有很好的保健及輔助治療效果。

現代醫學認為，鍛鍊療法可以改善頸部的血液循環，鬆弛沾黏和痙攣的軟組織，有不少動作對頸椎病有獨特療效，對沒有頸椎病的人也有預防作用。適當的運動鍛鍊，可以透過增進脊柱內外肌群韌帶的活力，減少頸部的疲勞，從而加強脊柱的內外穩定性，有效防止頸椎病的發生。

做頸部導引運動時，站立和端坐的姿勢均可，雙腳分開與肩部同寬，兩臂自然下垂，全身放鬆，兩眼平視前方，呼吸均勻。在本部分的最後，就列舉一些常用的鍛鍊方法，供讀者日常練習參考。

「收下巴」訓練

如果做這個動作能看到「雙下巴」，那就說明姿勢到位了。用手指輕輕頂住下巴，給頸部活動一個阻力，然後控制頸椎輕輕對抗手指，做出抬頭的動作。

這個訓練有助於放鬆頭部和頸部之間的枕下肌群，如果放鬆過度容易造成頸椎曲度變直，因此除非頭痛或後腦勺發悶的症狀嚴重，不然盡量不要持續訓練六週。

平躺頸部活動度訓練

頸部活動度訓練常常採用仰躺姿勢進行，充分放鬆過勞的肌群，有助於讓頸椎安全的在更大範圍（不會感到疼痛的範圍）內嘗試活動。

在這個基礎上，還可以準備小毛巾卷或小網球，墊在頸部後側頭骨和脖子交界的區域，使用頭部的重力讓它輕輕壓在枕下肌下。躺在這個位置，集中注意力，深呼吸五分鐘至十分鐘，加快頸部活動度恢復的速度。

「貼牆」頸部姿勢強化訓練

第一個動作是背對牆壁，後腦勺貼牆，保持上半身正直，坐姿、站姿均可。想要增加鍛鍊強度，還可以在後腦勺和牆之間加一個有彈性的小球，在保持上身穩定的情況下，增加一些手臂的活動。

每天訓練一次至兩次，每次持續十分鐘，堅持一個月左右，就可以達到養成良好姿勢的目的。

第二個動作是面對牆壁，用額頭隔著彈性小球靠緊牆壁。這種保持一定姿勢、讓肌肉持續出力的方式，稱為「等張訓練」，可以在安全的範圍內，持續充分加強平時不良姿勢下不太使用的肌群。

針對頸部姿勢的訓練不僅可以矯正不良姿勢，還可以應用於頸椎外傷或手術後的復健，經常做這種訓練，還可以預防頸椎外傷後頸椎病的發生。

對線訓練

頸部良好姿勢的形成，是以整個身體處於良好的列線狀態為基礎。正常的中立位置應該會呈現良好的對線，它可以適應各種活動，只要讓最少的肌肉參與活動，就能保持良好姿勢，從而最有效的建立穩定。

訓練時可以穿上淺色衣服，在有明顯垂直線的牆壁前，背貼牆站立，面前放一面鏡子作為視覺回饋。在此基礎上，直立或彎腰，控制身體的正中線與牆壁的垂直線進行參考，保持平行，以訓練自己保持直立位置。

（本文摘自孫悅禮著《99％的人姿勢有問題：200張手繪圖，詳解滑手機、跑步、久坐……各種姿勢怎會造成手麻、骨刺、膝痛、脊椎滑脫？怎麼修復？》，大是文化提供）

延伸閱讀

溫和伸展 充滿智慧的筋膜整合瑜珈

人體最大的感覺器官！疼痛與身心健康都與它有關

給肩痛者的提醒 姿勢對預防受傷的效用