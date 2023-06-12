早餐榖片很健康？聽聽牛津專家還原真相

編按：牛津臨床生化權威泰倫斯．基利58歲時被診斷罹患糖尿病，醫生囑咐他要少量多餐，且早餐一定要吃。但基利博士每日多次測量血糖卻發現了一個驚人事實：早餐後他的血糖異常升高，是午晚餐時的1.5倍！基利博士決定親身試驗早餐斷食，很快他就穩定了血糖，腰圍還小了一圈！自此基利博士就開始分享他的「早餐斷食法」，由科學研究出發，輔以親身實證，提供另一種省思飲食習慣的新角度。以下摘自新書《我的早餐斷食法：聽聽牛津臨床生化權威怎麼說，還原早餐真相，反思飲食習慣與健康的關係》。

恰恰相反。早餐榖片的主要成分是裹了糖的碳水化合物，絕對是最糟糕的早餐選擇。2006年，英國的消費者雜誌《何者？》（Which?）檢視了275款早餐榖片，發現「以兒童為銷售目標的早餐榖片中，將近90%含高糖，13%含高鹽，10%含高飽和脂肪。」這份報告名為〈榖片累犯〉（Cereal Re-offenders），意指榖片製造商已多次遭受批評卻不願改善。

雖然製造商會在產品中添加營養素，但是在那之前，他們必須先在製程中移除營養素。費莉絲提．勞倫斯（Felicity Lawrence）在2008年的著作《大快朵頤》（Eat Your Heart Out）中，描述了去除玉米片養分的過程：

玉米片的製作方式是把玉米粒磨成更小的顆粒，然後以每平方英吋20磅的壓力把成噸的玉米顆粒蒸熟。有營養的細菌跟細菌的必須脂肪會先被移除，因為多年前家樂兄弟就已發現細菌會讓玉米片變質，縮短保存期限。取代養分的調味料、維生素等等會在這個階段加入玉米片。

首先談談菸鹼酸（維生素B3）。缺乏菸鹼酸會導致一種叫做糙皮病（pellagra）的疾病，產生令人不適的症狀，最終致死，統稱為4D：腹瀉（diarrhoea）、皮膚炎（dermatitis）、癡呆症（dementia）與死亡（death）。

美國南方流行過糙皮病。1905到1940年之間約有300萬人罹患糙皮病，其中10萬人因此喪命。肉類、魚類、蛋、水果、蔬菜、堅果、全穀、真菌、啤酒以及酵母萃取物（例如馬麥醬）都含有菸鹼酸，因此糙皮病是飲食嚴重不均導致的疾病。美國南方會流行糙皮病，是因為許多居民貧窮到只能吃「殺過菌」的玉米過活。殺菌過程移除了玉米粉裡的菸鹼酸。備註❶

有鑑於民眾對糙皮病的記憶尚未消失，菸鹼酸的價格又便宜，早餐穀片製造商驕傲地宣揚自家產品添加了菸鹼酸。但事實上，他們加入過量的菸鹼酸。現在的兒童就算不吃添加菸鹼酸的食物，菸鹼酸攝取量低於平均需要量的兒童也僅占2.9%。而目前二到八歲的美國兒童之中，有28%攝取的菸鹼酸超過建議上限；相較之下，2.9%的兒童攝取低於平均需要量的菸鹼酸，對國民健康造成的威脅應該比較小。

穀片的其他添加物同樣令人擔憂。有些製造商在產品裡添加鐵質，結果導致兒童攝取過多鐵質而中毒。因此有些國家，例如挪威，已禁止早餐穀片添加鐵質。最近有一份研究指出：「吃無添加的食物達成每日建議攝取量跟足夠攝取量有兩大優點，一是有機會攝取其他營養素與食物成分，一是營養素之間的交互作用可加強吸收。」翻譯成白話文就是：「吃天然食物，不要吃加工食品。避開早餐穀片。」

用未經加工的天然食物取代早餐穀片，孩子會吃得更健康。英語國家是即食穀片的主要消費族群，沒有任何有系統的證據顯示非英語國家的兒童因為不吃穀片而出現健康問題。

不健康的早餐穀片被揶揄已不是一天兩天的事。大衛．洛吉（David Lodge）1975年的小說《換位》（Changing Places）裡提到校園報紙「最近報導了一項實驗，證實吃玉米片包裝盒的老鼠比吃玉米片的老鼠更健康。」

這種嘲諷引發了消費者的抗拒心態：歐睿國際市調公司（Euromonitor International）的報告指出，從2012年開始，早餐榖片在美國與英國等地的銷售額每年至少下滑1%，下滑趨勢預計仍會持續，因為消費者漸漸改吃優格、新鮮水果與其他以蛋白質為主、低碳水化合物、低糖、更天然的產品。

美國農業部仍繼續捍衛早餐榖片，宣稱早餐榖片已變得越來越健康，可惜消費者不願意買單。

早餐榖片與高加索人

英語國家是早餐榖片的主要消費者，通常搭配乳品食用，但是對大多數非高加索人種的成年人來說，乳品不易消化。90%的北歐人一次喝下半品脫乳品（約230毫升）也不會感到不適，但南歐人之中只有40%無不適感，其他人種則是35%。

喝奶本來是嬰兒的天性。乳汁含有一種叫做乳糖的醣類，只有嬰兒可以順暢地吸收乳醣，因為嬰兒的腸道裡有一種叫做乳糖酶的酵素，專門用來消化乳糖。人類大多會在脫離嬰兒期的過程中漸漸停止分泌乳糖酶，但是大約6,500年前，高加索人因為突變而得以繼續分泌乳糖酶。這是因為動物乳汁富含維生素D，飲用動物乳汁可預防北歐因為缺少日照而引發的佝僂病。9高加索人的皮膚因為突變而變淡也大約是在6,500年前，有助於把陽光轉換成維生素D。

其他族裔也各自發生了乳糖酶突變，尤其是以畜牧綿羊、山羊與牛為主的民族，但是大部分族裔的成年人依然無法消化乳糖（例如華人）。順帶一提，起司和優格是細菌發酵後的產物，乳糖已大致被分解，所以各種族裔的成年人都可以吃。

放眼全球，乳品攝取量與身高之間存在著顯著的關聯：荷蘭與斯堪地那維亞的人均乳品攝取量最高，身高也居全球之冠（荷蘭男性的平均身高是184公分，女性的平均身高是171公分）。乳品似乎有益健康，有害的是加進乳品裡的榖片。

備註❶ 美國在1890年的人均GDP居全球之冠（A. Maddison (1982), Phases of Capitalist Development, Oxford University Press），因此美國南方為什麼會爆發糙皮病值得探討。諾貝爾獎得主阿馬蒂亞．森（Amartya Sen）在1999年的著作《經濟發展與自由》（Development as Freedom）中寫道，「從古至今沒有一個運作正常的民主國家出現過饑荒。」因此糙皮病的流行可能是吉姆．克勞法（Jim Craw laws）先發制人地阻礙民主制度在美國南方正常運作的結果。（譯注：美國南方於1876年至1965年間基於吉姆．克勞法實施種族隔離制度）。

（本文摘自 泰倫斯．基利著《我的早餐斷食法：聽聽牛津臨床生化權威怎麼說，還原早餐真相，反思飲食習慣與健康的關係》，商業周刊提供）

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