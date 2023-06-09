楊定一：呼吸反映我們對人生的限制和制約

編按：楊定一博士從個人的經驗和理解，意識到呼吸可以主導交感神經和副交感神經的作用，而且是統合身心的關鍵。透過呼吸的轉變，我們有機會帶來一種「零慣性」的空間，讓人走出疾病和創傷的影響，落回本來自然而然的放鬆。以下摘自新書《呼吸，為了療癒：全新的呼吸科學與醫學，透過清醒的呼吸，徹底轉化身心》。

從一個人的呼吸，尤其是吐氣，其實看得出性格和許多特質。包括他對生命的觀感、對人生的看法是不是穩重，是不是踏實。

比較踏實的人，隔閡感比較淡，可以跟別人連起來，也可以跟自己連結。對自己也比較有一種欣賞和正向的觀感，而容易隨時在瞬間。

懂得用橫膈膜來呼吸，讓呼吸的動可以抵達下腹部。這樣的人可以有強大的意志力，而且很踏實，就好像穩穩地扎在地上。

許多人的呼吸帶著限制，有些停留在身體的上半，有些可以到腹部，而有些人是整體的呼吸，全面的呼吸。

一般來說，睡眠不夠、做事情不順利、常常碰釘子的人，他的吸氣深入不了，多半停留在上胸，是很淺的呼吸。

而一個人過度用腦，隨時停留在腦海的境界，他的呼吸也無法深入，最多是用到胸腔的部份肌肉。這就好像一個人受過傷，就把心臟以下的肌肉也鎖定了，不輕易把脆弱的部份交出來，不輕易讓人碰觸到比較柔軟的地方。

更極端一點，有些人則是幾乎體會不到自己的呼吸，就好像身體是一層殼子，把整個呼吸的動作給框住，不讓呼吸自由地起伏。

一般這種人很目標導向，目的性很強。腦海裡的目標，比當下、眼前更重要。心裡常有恐懼，沒有安全感，總覺得自己沒有價值。從外表看來，身體是縮的，很緊繃，會認定要完成一個任務、一個工程才可以放鬆。注意力全部投射到未來，所以他隨時會忘記呼吸。

有些人從小時常挨打、挨罵、被貶低、受到批評，一直活在恐懼之中而缺乏安全感。有些人則是受過傷害，也許是遭受意外、被性侵，也會有類似的創傷後壓力症候群。這樣的朋友全身是凍結的。就好像身體透過凍結呼吸，不讓過去的創傷浮出來，要把它鎖住，也沒辦法做一個完整、徹底的呼吸。

一個人呼吸不完整，有各式各樣的限制，自然隨時看輕自己、貶低自己。呼吸本身反映我們對人生的限制和制約。

一個人生命更深的一些層面，包括跟生命的能量、生命的根源之間的關係，都可以從呼吸看出來。

假如平常不會把呼吸落到下腹部，不能輕鬆動用下腹的肌肉，也就好像生命沒有活力，缺乏一種生存的意志力，而感覺是浮的、沒辦法集中注意。活得不踏實，也就隨時不穩定，不夠穩重。

他沒有自我的尊重，別人一講什麼，也就容易被帶走。隨時都在自卑，批判自己、不斷地後悔，沒辦法原諒自己，心裡充滿內疚。

一個人對自己、對生命已經絕望，透過呼吸也可以看出他等於放棄了生命，甚至可以說是自我毀滅、自我糟蹋。這種心態自然反映在身體，而容易在腰、腸道、生殖這些基礎的功能有問題。

另一方面，習慣淺呼吸的人，雖然呼吸集中在上胸，但他的胸骨多半還是封閉的。這是身體用一種方式在表達拒絕，就好像希望把心封閉起來。特別是對感情、尤其對愛，他是拒絕的。他沒辦法愛別人，沒辦法表達愛的情感。

我們看看周圍，很多華人是這樣的，無論是表情或講話都讓人感覺很冷淡，沒有關懷，沒辦法打開心胸，不敢讓愛自由地進去、自由地出來。

其實，就連走上療癒的路，一個人對自己的自我療癒有沒有信心、對自己有沒有把握、是不是完全要依賴別人，從呼吸都可以透露出很多訊息。

（本文摘自楊定一著《呼吸，為了療癒：全新的呼吸科學與醫學，透過清醒的呼吸，徹底轉化身心》，天下生活提供）

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