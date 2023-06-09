消除腰痛的伸展運動 練習學企鵝走路

坊間有非常多消除腰痛的伸展運動及體操。但腰痛麻煩的地方就在於造成腰痛的原因太多，並沒有哪一種伸展運動適用於所有人。某些人覺得有效的方法，對其他人而言或許一點幫助也沒有。

這裡向各位介紹大多數的人都能輕鬆做到、做完之後能感受到彷彿接受按摩般舒適的兩種伸展方法。

這兩種伸展方法並非萬用，但很容易實行，也比較能養成習慣。

【改善腰痛的伸展運動 １ 拱背蹲下】

① 立正站好，微微拱背。

② 維持拱背姿勢蹲下（ 如果蹲下的過程中會抬起腳跟，就抓住家具或其它固定物輔助，讓腳跟維持貼在地面上 ）。

③ 持續十秒。

以上動作重複五次。

就是這麼簡單。許多人之所以腰痛都是因為習慣挺腰，腰部的肌肉一直維持在拉伸狀態。只要讓持續拉伸的肌肉收縮，應該馬上就能讓腰部感覺輕鬆不少。

很多人以為腳跟無法貼地是因為腳踝太緊，但其實大多都是因為經常挺腰使軀幹失去整體平衡所造成。

只要經常進行這個伸展運動，就能慢慢改善挺腰的狀況，對於腰痛症狀的緩解應該也會有所幫助。

模仿企鵝動作來治療腰痛

第二種方法如下。

【改善腰痛的伸展運動 ２ 企鵝體操】

① 立正站好，雙肘彎曲。

② 雙手的手肘以下左右快速擺動（ 就像企鵝拍動翅膀一樣，肩膀和身體不動，只有手肘至指尖這一段擺動 ）。

③ 進行九十秒。

固定肩膀及上半身、只有手肘以下快速擺動，對腰部肌肉是一種非常好的按摩。平時沒有運動習慣或久坐、久站等長時間維持相同姿勢的人，不妨多多進行企鵝體操，定期刺激腰部的肌肉，可以有效預防腰痛。

再次提醒各位，並沒有某種伸展運動或體操能「治療腰痛」。腰痛是不良的走路姿勢、坐姿、站姿等姿勢或動作日積月累所造成的。第一部分中介紹的「不會累的姿勢和動作」能有效減輕重力對人體帶來的負擔，只要重力的負擔變輕，對腰部的負擔自然跟著減輕，進而能預防或改善腰痛了。

為腰痛所苦的人可以在日常生活中提醒自己維持「不會累的姿勢和動作」，多多照顧自己的腰。

Point

雙手的手肘以下左右快速擺動的「企鵝體操」能有效改善腰痛。

（本文摘自夏嶋隆著《這樣照做就不累！【圖解】一流運動員都在實踐的100種方法，不費力、更有效率、減輕肌肉和關節的疲勞》，遠流出版提供）

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