這樣照做就好睡！戰國最強武將發明的沐浴法

我想應該有許多人為了「無法熟睡」或「很難入眠」而煩惱，接下來就為各位介紹幾個方法，可以將這些煩惱一掃而空。

為什麼很難入眠？為什麼無法熟睡？

其中一個原因在於「自律神經」。自律神經是一種讓我們的身體維持活動、放鬆的神經系統。

自律神經由兩種神經組成，交感神經負責讓身體活動，副交感神經則能讓身體放鬆。

每到夜晚，健康的人就會因為副交感神經的作用而自然想睡。但現代人壓力過大，許多人的副交感神經因此無法在夜晚順利發揮作用而導致失眠。

為各位介紹兩種讓副交感神經在夜晚更能發揮功能的方法。

第一是吃晚餐的時間。許多研究都指出，至少在睡前三個小時之前吃完晚餐，能有效提升副交感神經的作用。

咀嚼這個動作會刺激交感神經的運作，而消化和吸收則由副交感神經負責。用餐結束後的至少三個小時之內，是交感神經較佔優勢，因此想要讓副交感神經較佔優勢的話，至少要在睡前三個小時之前吃完晚餐。

戰國最強武將發明的沐浴法？

第二則是泡澡的方式。最好的沐浴方式是先泡攝氏四十至四十二度的熱水，等頭頂開始冒汗之後，再用攝氏三十度左右的溫水淋浴約三十秒。連續重複五次。

熱水會刺激交感神經，而溫水則會刺激副交感神經。

交感神經和副交感神經都受到刺激的話，就能促進全身的血液循環，這樣就會比較容易入睡，早上起床也會更清醒。

這樣的沐浴法能讓肌肉放鬆，達到有如按摩般的效果，身體的疲累感會一掃而空。肌肉痠痛不是太嚴重的話，隔天睡醒之後就會有很大的改善效果。

山梨縣的溫泉通常都有「熱水」及「溫水」兩種不同溫度的溫泉。許多運動員在山梨縣集訓時，都比較不容易累積疲勞。我認為原因之一就是輪流泡「熱水」和「溫水」而得到的效果。

我非常喜歡溫泉，經常到全國各地的溫泉泡湯。據我所知，山梨縣的許多溫泉都備有「熱水」和「溫水」兩種不同溫度的湯池。

武田信玄被稱為戰國最強的武將，據說就是一名瘋狂的溫泉愛好者。或許是因為這樣的歷史背景，能有效減輕疲勞的沐浴法才會一直流傳至今吧。

在家中泡澡的時候也一樣，當然最好的狀況就是輪流泡進「熱水」和「溫水」之中，但幾乎每個人家中都只有一個浴缸，實際上很難執行。不妨充分運用淋浴花灑達到相同的效果。

Point

① 先泡攝氏四十至四十二度的熱水。

② 頭頂出汗之後，用攝氏三十度左右的溫水淋浴約三十秒。③ 重複進行 ① 和 ② 共五次。

（本文摘自夏嶋隆著《這樣照做就不累！【圖解】一流運動員都在實踐的100種方法，不費力、更有效率、減輕肌肉和關節的疲勞》，遠流出版提供）

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