中西醫改善消化不良 飲食謹記3要3不要

台灣每5個人就有1人是功能性消化不良，你也是嗎？現代人生活忙碌，三餐常常無法定時定量，造成許多腸胃方面的不適，像是吃完飯後覺得脹氣嚴重，沒吃多少就覺得很飽，上腹部疼痛或是有灼熱感。這些症狀常常讓民眾感覺困擾而求診，但是症狀又時常反覆發生，如果你有以上這些情況，要特別注意，因為你可能就是功能性消化不良的一員。

根據Rome IV criteria 功能性消化不良分成「上腹疼痛症候群」及「飯後不適症候群」兩類，只要你具備以下這些症狀其中一項，發生的時間超過6個月，並在近3個月內每週發生3天以上，透過胃鏡或腹部超音波檢查後沒有發現器質性上的問題，就是功能性消化不良。

上腹部疼痛症候群：上腹部疼痛上腹部灼熱感

飯後不適症候群：用餐後會覺得腹部有飽脹感用餐到一半時就產生飽脹感，無法吃完

西醫治療方式

一般對於功能性消化不良西醫會先使用治療幽門桿菌的藥物並搭配制酸劑來處理，對於上腹部疼痛症候群的患者可能會給予三環抗憂鬱劑，而針對飯後不適症候群則使用腸胃蠕動促進劑，如果都沒有效果可能會進入心理治療。

3要3不要，腸胃飲食原則明華馬光中醫診所中醫師魏子善表示，民眾如果有腸胃方面的問題一定跟本身的飲食習慣密切相關，所以最重要的是謹記「三要、三不要」原則。

三要 要三餐定時定量。 要只吃7分飽。 要均衡飲食。 三不要 不要在餐後躺下睡覺或臨睡前吃東西。 不要吃具有咖啡因的刺激性食物，例如：茶、咖啡、巧克力。 不要吃不易消化的食品，像是糯米或是加工食品。

日常保健⎯漢方茶飲解脹氣緩腹痛

魏子善表示，除了遵循上述原則外，還可以選用檢驗合格及政府認證的中藥材來製成茶飲並搭配穴道保健來改善腸胃機能，消除脹氣與緩解胃部疼痛。

解脹氣茶飲

材料：山楂2錢、麥芽2錢、神麴2錢、厚朴1錢、陳皮1錢、白朮2錢，可適量酌加冰糖

緩腹痛茶飲

材料：桂枝1錢、白芍2錢、炙甘草1錢、生薑1錢、大棗4顆、糖10克

沖泡方式：建議用600CC熱水悶泡10分鐘，可以回沖2次，也可根據個人口味調整水量。

日常保健⎯3穴道照顧腸胃，不再胃堵堵

內關穴

• 取穴位置：手掌向上，從靠近手掌處的第一條橫紋直上2寸(約3指寬)。

• 穴道功效：打開心胸胃的通道，改善胃痛，減緩脹氣。

• 按摩方式：用拇指在內關穴位置按壓5秒，休息5秒後再重複上述動作，總共6次。 足三里穴

• 取穴位置：外膝眼下三寸，脛骨脊旁開一寸(膝蓋骨外側下方凹陷往下約4指寬)。

• 穴道功效：強化胃部機能，減少脹氣。

• 按摩方式：用食指關節在足三里穴位置順時針畫圈按壓9次，然後逆時針畫圈按壓9次，休息10秒後再重複上述動作，總共3次。 中脘穴

• 取穴位置：肚臍正上方兩寸(約4指寬)。

• 穴道功效：調理消化系統，治療胃痛、脹氣、噁心不適

• 按摩方式：用手指按壓 10 秒，鬆開再按壓，重複這個步驟做 3~5 分鐘。

（文／魏子善中醫師 明華馬光中醫診所）