兒童MIS-C好可怕 中醫師推1藥膳茶飲

面對新冠疫情的蔓延，縱然小朋友染疫多為輕症或無症狀感染，但是新聞媒體時不時報導染疫兒童中出現侵犯身體多系統的發炎性疾病，被稱為兒童多系統發炎症候群（Multisystem Inflammatory Syndrome in Children，MIS-C），卻會造成小寶貝的生命危害，每每都讓許多父母親擔心受怕。

中醫如何看兒童多系統發炎症候群(MIS-C)？

從中醫角度出發，小兒的生理病理特點：臟腑嬌嫩、形氣未充、稚陰稚陽。「稚」是幼稚園的稚，代表幼小、幼稚，尚未成熟的狀態；「陰」是指精氣、血脈、津液及臟腑筋骨等有形之質；「陽」指體內臟腑的各種生理功能。因此總歸而言，小朋友與大人相比，臟腑器官尚未完整發育，功能也不完善，小朋友的生命力較脆弱，較容易受到傷害。

另外，小兒「發病容易，傳變迅速」。小朋友很容易受到外在環境或飲食不乾淨的情況下而生病，外在環境就像是天氣溫差急促變化或腸病毒大流行或新冠疫情漫延。且罹患疾病之後，由於小兒「臟腑柔弱；易虛易實、易寒易熱」使得病況變化迅速，同時可能出現高熱驚風情況，例如MIS-C的診斷要件可能連續3天發燒39度，因此我們都要隨時注意小朋友的情況。

中醫有方法可以處理或預防MIS-C嗎？又或者說如何提升小朋友的免疫力?

雖然我們提到小朋友與大人相比，臟腑功能發育尚不完全，但是小朋友「臟氣清靈，易趨康復」，只要及時恰當的治療是可以恢復健康的。

中醫認為，小朋友的生理特點為「心肝常有餘，肺脾腎常不足」、「陽常有餘，陰常不足」，因此我們都會著重在於補肺、補脾、補腎。常見的處方有西洋參、黨參、玉屏風散、桂枝湯、小建中湯、四君子湯、肥兒八珍湯糕等，都是這類保健處方。可是呢，要叫小朋友乖乖吃藥似乎有困難，因此除了喝湯藥之外，像是夏天貼三伏貼、冬天貼三九貼，都是在身體相對應的穴位藉由中藥丸粒的刺激，達到改善體質，來提升免疫力。

藥膳茶飲保護小寶貝

由於小朋友要從補肺、補脾、補腎著手，肺可是視為我們的呼吸道、脾胃是消化吸收，腎則是精氣元氣之本。由於小朋友普遍排斥太濃的中藥味，太苦太辛辣也拒絕，因此千瑞醫師建議可以幫小朋友客製化茶飲，例如黃耆1錢、黨蔘1錢、麥門冬1錢，酌加紅棗或枸杞來調味，煮成800C.C.的水當開水喝。

又或者請家長煮些四神湯來喝，組成有山藥、蓮子、芡實與茯苓，有些人用薏仁取代茯苓也都可以，主要有溫脾、健胃、補腎、利濕的效果。

最後，雖然專家指出台灣的發生率大概是萬分之一，但其實也都是從國外數據推算而來，可是每一個小寶貝都是家長唯一的心肝寶貝，所以千瑞醫師覺得不論發生率高低與否，大家都不希望成為疫情下的犧牲品。中醫強調治未病，防範於未然，會一同與家長們守護小朋友唷。

（文／黃千瑞院長 崇學馬光中醫診所）