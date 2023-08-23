嚴重汗皰疹 中醫有解方

「醫生，你看我的手」那是一雙中指、無名指發炎嚴重、紅腫，甚至流出組織液的手，也是近期我看到最嚴重的汗皰疹。病患當時剛從大學畢業，問了一下病史，原來他和汗皰疹已經糾纏多年，這樣的一雙手也對他的生活造成相當大的困擾。經過一段時間的治療，已經有非常明顯的進步。看到他從一開始愁眉苦臉地進到診間，一個半月後笑著跟我說他好多了，真的讓我覺得很開心、很有成就感。

汗皰疹是一種好發於手腳的濕疹，在急性期會出現一顆顆透明的小水泡，奇癢無比，非常難以忍受，倘若不小心抓破了會增加感染的風險。在慢性期時皮膚表現可能會脫皮、脫屑，甚至是皮膚增厚、龜裂至疼痛的現象。

汗皰疹的原因是體質加上「刺激」，刺激可以從外界，例如:季節交替、環境濕熱、常需洗手、碰水、接觸異物(最常見是金屬)；也可以從內在，例如：壓力大、情緒煩躁或低落，本身有異位性皮膚炎體質的病人也容易有汗皰疹的問題。

汗皰疹的病人有以下幾點需要特別注意：

1.最重要的是找出可能的原因，才能避開誘發因子，盡量減少發作的機會。

2.不要弄破小水泡，小水泡破裂很容易造成新的感染，所以要盡量避免。

3.保濕，發炎的皮膚如果有做好保濕，就能增加皮膚天然的屏障能力，加強對外界刺激物的保護，嚴重的病人我們會建議：每洗一次手就要上一次乳霜或是凡士林。

4.建議低鎳飲食：例如：糙米、全麥麵包、馬鈴薯、豆類、香菇、波菜、番茄、辣椒、蝦子、鮭魚、鮪魚、罐頭食品、堅果、巧克力、啤酒。 倘若已經做到上述幾點還是容易皮膚癢，那就要去看醫生，服用藥物之後再加上適當的皮膚保養，大多都能很快見效。

（文／杜哲修院長，民權馬光中醫診所）