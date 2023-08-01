遠離夏日冷氣病 這樣做就對了

炎炎酷暑讓很多人只想待在家裡吹冷氣來避暑防疫天氣熱。圖／freepik
炎炎酷暑讓很多人只想待在家裡吹冷氣來避暑防疫天氣熱。圖／freepik

炎炎酷暑加上疫情升溫讓很多人只想待在家裡吹冷氣來避暑防疫，什麼地方也不想去。加上天氣熱，民眾多會吃冰、喝冰水、冷飲。這樣「冷上加冷」的狀況，沒有運動習慣的人就會容易患上「冷氣病」。例如容易皮膚癢、流鼻水、打噴嚏、眼睛乾澀、鼻子過敏、頭痛、腹痛等等。

想要避免冷氣病，建議夏天從室外進入室內，最好先在沒有冷氣的房間適應一段時間，再進入冷氣房，也不要頻繁地進出冷氣房，然後多喝水、飲食清淡、多補充蛋白質，除此之外平日可以多按摩三個穴道來保養身體，增強體內調控機制，調整身體免疫力。 

風池穴 
• 位置：凹陷如池，又是風邪易侵擾的位置，故稱「風池」，位在兩側後腦髮際斜方肌旁凹陷處。 
• 功效：能清頭目，利五官七竅暢通，改善頭痛頭暈。

合谷穴 
• 位置：手部虎口併攏，肌肉凸起最高處。
• 功效：主治頭痛、眼睛痠痛、牙痛、喉嚨痛等頭面部的疼痛，此外也有助於緩解經痛、腹痛、肩臂疼痛及預防感冒、鼻塞、過敏、耳鳴、眩暈等。

足三里穴 
• 位置：膝蓋外側下方3寸約四指寬的凹陷處。
• 功效：調理脾胃，補益氣血增強免疫力。

夏日保養茶飲：西洋蔘生脈飲

最後附上夏日保養茶飲 「西洋蔘生脈飲」，幫你顧住元氣、生津止渴，改善疲勞、增強免疫力。
• 材料：西洋蔘3~5片、麥門冬3錢、五味子0.5錢
• 做法：以熱水500～800c.c.沖泡後即可飲用。

（文／許朝貿院長，橋頭馬光中醫診所）

許朝貿院長，橋頭馬光中醫診所。圖／許朝貿提供
許朝貿院長，橋頭馬光中醫診所。圖／許朝貿提供

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