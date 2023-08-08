不敢吃中藥還能看中醫嗎？一針、二灸、三用藥

看到這個「先入為主」標題，首先就需要質疑一下了！

我們都知道要當個聰明的消費者，買東西都知道要先比價查網路評價；那麼，在就診前，您是否也是一位有智慧的患者呢？您是否有根深蒂固的觀念，覺得「看中醫」等於「吃保養品」、「調理身體」這麼簡單？還是很刻版的認為「吃中藥」就像是古裝劇一樣要穿古代人的衣服，在昏暗燭光中，紅泥小火爐燉煮一盅黑漆漆的藥湯？又或者覺得「針灸」是一件可怕的「侵入性治療」或「草人插針」？

台灣目前患者就診仍以西醫為主，但因為「清冠一號」讓更多人想去瞭解中醫或就診中醫，但是卻又帶著害怕質疑的心情，不敢求診這「神秘的」「另類醫學」，本篇文章就要帶您認識「真正的中醫」，以及看中醫時，您可能會接受到那些治療方法？希望透過本篇文章，減少大家對中醫的誤解與疑慮。

中醫可不只吃藥：一針、二灸、三用藥

首先，跟大家介紹一句話，「一針、二灸、三用藥」，這句話大抵涵蓋了常見的中醫治療方法，顧名思義，一針指得是針刺，就是用很細的針（比一般抽血針還細很多），依照病患病情狀況針刺不同的穴位以達到治療效果。

常常有人會說找中醫針灸，其實「針」和「灸」是不一樣的治療方式；「灸」這個字拆開來看，就是久火，直觀意思是指用火去治療，更廣泛來說是用溫熱的方式去治療，所以除了常見的用火去點燃艾草的「艾灸」，還有用溫熱藥材去貼在特定穴位上，比如說常見在治療鼻過敏、提升免疫力的「天灸」，就是三伏貼或三九貼，這也是廣義灸法的治療。

而用藥，當然就是本篇文章所論述的主題，常見的用藥方式，就是用合格合法的中藥藥粉，也就是「科學中藥」，去治療各種疾病，當然也有醫師會開立天然中藥材飲片，請診所代為煎煮或病家自行煎煮成藥水去服用的治療方式；所以回歸一開始所說的，除非是自行帶飲片回家煎煮，要不然其實很少會看到「紅泥小火爐」的情景，就算是自行煎煮，現在的「啞巴媳婦煎煮壺」、各類煎煮工具也很多，其實也不會太麻煩。

治病為先，務必按照醫囑服藥

回歸到本篇文章標題，「不敢吃中藥還能看中醫嗎」，這個問題就有點像「不敢吃西藥還能看西醫嗎？」這個本身就是很奇怪、畸形的就醫心態，不論中西醫師，只要是能夠讓患者痊癒康復的方式，都是一種治療，豈能捨本逐末，先入為主、畫地自限不吃、不接受某種特定治療，而延誤病情呢？更甚者，筆者還遇過更奇葩的患者朋友，「先吃三天試試口味」，痾~~小醫所開立的中藥處方不提供試吃服務啊？

還有一個常見的問題，筆者臨床小兒患者也不在少數，照顧心切的爺爺奶奶、爸爸媽媽們總常說：「他們（小朋友）沒吃過中藥，可不可以不要開？」「小朋友不喜歡中藥味，可不可以好吃一點？」這……一樣的換句話說，如果今天小朋友真的要接種疫苗、或者真的生病就診西醫，是否也可以跟醫師說「小朋友不喜歡吃藥，可不可以不要開立？」藥物就是一種治療，拒絕治療或排斥某種治療並非病家之福；而且真的很難保證某一種藥物或某一種療法可以像零食或玩具一樣，可以「好吃、新奇、又好玩」，即便是常用於矯味的「甘草」，也不應該隨便因為要討好患者口味而開立，因為…「甘草」本身就是一味藥，而且它的功效真的很強大，吃太多、吃太少、該吃卻不吃、不該吃卻吃了，都可能會有反效果。

所以，台灣的合法治療疾病醫學，除了有大家常見的西醫，內科、外科、小兒科、婦產科，當然還有「中醫」，中醫師也是國家考試合格的「其中一種」醫師，中醫絕對不是一門「宗教」或「哲學」，也絕非「不科學」，只是使用的治療手段跟西醫不太一樣，其所蘊含的專業知識與治療效果，也因台灣防疫之光-「清冠一號」獲得見證與注目；所以，聰明的您，如果您對自己的身體健康有疑慮，但是卻無法用西醫常規檢查出任何「疾病」，或許您可以考慮就診中醫，「亞健康狀態」或「怪病」說不定可以透過「另類的」中醫找到治療的出路。

（文／陳昭仁中醫師，佑昌馬光中醫診所院長）