時常搬重又久坐 小心下背痛找上你

家中大掃除、小孩回家煮大桌菜、出遊坐車塞整路、在旅館認床睡不好…。假期過後，發現彎腰時下背痛得好難受，以為多休息就好，但還是時不時感到疼痛，該怎麼辦呢？

電視上常見的「椎間盤突出」是下背痛的原因之一，但「肌肉扭拉傷」才是造成下背痛的最大宗。疼痛可能侷限於下背，也可能延伸至臀部、腿部，嚴重者甚至連翻身下床都有困難。若原因與關節、肌肉、骨骼有關，稱作「機械性下背痛」，分別為肌肉扭拉傷、椎間盤退化、椎間盤突出、骨質疏鬆導致壓迫性骨折、脊椎狹窄、脊椎滑脫等。

下背痛的好發族群為45至60歲間，久坐、久站、抽菸、肥胖與搬重物工作者最常發生。西醫治療常以消炎藥、肌肉鬆弛劑搭配使用，或依照病情選擇復健、手術等治療方式。因為下背痛至中醫求診的病患亦不少，急性機械性下背痛患者經針灸療程治療後，搭配藥物的使用能達到良好的效果，常選穴道為大腸俞、腰陽關、腎俞等，配合補肝腎、化瘀血、鬆弛平滑肌的中藥以加強療效。

一般的下背痛治療皆有良好的效果，但若出現紅旗徵兆（red flag），可能為病理與血管性病變，需至醫院進行詳細檢查，包含：近期有創傷史、半年內體重突然減輕、發燒、骨質疏鬆、類固醇使用等；出現紅旗徵兆可能與感染、免疫疾病或癌症有關。

針灸搭配藥物治療後，回家自我保健方式

1.固定的動作不超過30分鐘。

2.選擇軟硬適合的枕頭與床墊。

3.治療期間減少搬重物。

4.搬物品須靠近身體，先彎曲膝蓋並保持背部平直，大腿再施力站起。

5.平時坐姿須使膝蓋微高於臀部。

6.睡覺平躺時在膝蓋下放枕頭，側躺則放在雙膝之間。

7.熱敷或熱水澡可幫助舒緩疼痛，但溫度不宜過高。

8.少吃寒涼屬性食物，如冰品、瓜類、白蘿蔔、綠豆等。

下背痛的常見因姿勢不良或工作型態所造成，適度的運動、適當的飲食與睡眠都能幫助減緩症狀，也能夠降低復發的機率。若您在忙碌的生活中發生下背疼痛問題，請洽詢專業中／西醫師為您解決唷！

（文／陳宜民中醫師，陽明馬光中醫診所）