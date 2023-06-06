惱人偏頭痛 按摩3穴道舒緩

在高通膨及科技進步影響下，現在人普遍生活壓力大，據統計全台灣有超過10萬人天天在頭痛，大家有沒有過頭痛卻一直找不出原因呢？頭痛的原因百百種，首先讓我們來了解頭痛的分類及原因吧！

頭痛的分類

根據「國際頭痛醫學會」的國際頭痛疾病分類，頭痛主要分為原發性頭痛、次發性頭痛及疼痛性顱神經病變、其他顏面痛和其他頭痛。

而常見的原發性頭痛包含偏頭痛、緊張性頭痛及三叉自律神經頭痛、叢發性頭痛。次發性頭痛包含全身性感染、頭部外傷、腦血管疾病、中風、頭部腫瘤、青光眼、自體免疫相關疾病或藥物副作用等等。

頭痛的原因

當頭皮表面、腦膜底部、血管、頭頸部相關肌肉受到刺激或拉扯時，會經由神經傳導的方式而影響到腦幹，進一步造成痛覺，像是常聽到的血清素及腦內啡等其他化學傳導物質，也都和造成頭痛的原因相關。

常見的頭痛 偏頭痛

偏頭痛是一種原因不明、反復發生的頭痛，每次頭痛持續四至十二小時，根據健保局統計，全台有超過 17 萬人確診偏頭痛，而女性比例多於男性，是男性的 3 倍以上，其實偏頭痛並不侷限在單側頭痛，也有可能是雙側甚至到整個頭都在痛。以下教大家簡單鑑別偏頭痛：

1.下列 4 種症狀符合 2 種以上

a.中重度的頭痛

b.單側發作

c.像是血管一跳一跳的博動性、抽動性的疼痛

d.日常活動會讓頭痛加劇

2.下列 2 種症狀符合 1 種以上

a.噁心、嘔吐

b.畏光、怕吵

以上兩種分類各符合一半以上，就代表有偏頭痛的症狀。

中醫對於頭痛的看法

中醫將頭痛分為

• 風寒頭痛：頭痛會伴隨肩頸僵硬，而吹到冷風時會加劇痛感。此類頭痛建議以帽子裹頭保暖，並施以疏風散寒的中藥。

• 風熱疼痛：頭脹痛欲裂，面紅目赤並伴有發熱惡風，易口渴想喝水。此類頭痛以疏風清熱中藥治療。

• 風濕頭痛：頭痛伴隨頭重、全身痠痛困重，此類頭痛以祛風勝濕藥治療。

• 肝陽頭痛：頭痛伴隨眩暈，而有心煩易怒或是血壓偏高等症狀。此類頭痛以平肝潛陽藥治療。

• 血虛頭痛：頭痛伴有頭暈及身體疲倦感，睡眠品質不佳容易作夢，面色差。此類頭痛以養陰補血治療。

舒緩頭痛的穴位按摩

如果有頭痛或是偏頭痛的狀況發生，以下教大家三個穴位按摩來舒緩，以指節或指腹按壓，用力時間為3秒，每一個穴位按摩應持續3～5分鐘或是30下，一天1～3次，力道以各人耐受程度為準。

a.風池穴：在頭後側枕骨兩旁，髮際內有兩個明顯凹陷，差不多和耳垂平行的地方。

b.百會穴：位於頭頂正中央，和兩耳尖端連線的交會處。

c.太陽穴：在眉梢與外眼角之間，向後約一橫指的凹陷處。

最後還是提醒大家，如果有長期頭痛無法緩解、身體不適，以及伴隨有慢性疾病等問題，還是要詢問專業醫師檢查治療喔！

（文／歐俊佑中醫師，明華馬光中醫診所）