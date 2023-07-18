中醫調身體要多久時間？4大體質調理大不同

很多人不清楚中醫所說的調理身體到底是在調什麼？或是我什麼時候需要去給中醫師調理身體？我的身體是什麼體質？除了找中醫師調理身體外，我還可以做什麼來保養自己？今天這篇文章為您一一說明。

在中醫理論裡面，最重視的就是「平衡」。一個健康的人，他的身體就是處在於不偏不倚的狀態，不偏寒、不偏熱、氣血充沛、代謝正常，中醫稱之為平和體質。但是現代人因為工作壓力大、常熬夜、外食、喝冷飲、運動量少、天氣變化大等因素所影響導致身體出現不平衡的情況，進而演變出不同的體質。一般來說體質可以簡單分為四大類：陽虛、陰虛、氣虛、痰濕四種體質。中醫師針對不同的體質就會有不同的治療計劃，這也就是為什麼一對夫妻同時因為失眠前來求診，但先生與太太分別拿到A藥與B藥的原因。

四大類體質

1.陽虛體質 – 可以把這類體質理解為體內的火不夠，就像燒水作飯一樣，如果火不夠大的話，水就燒不開。因此，在天氣變冷或是吃到冰涼的食物時會感到不舒服。

•主要特徵：容易手腳怕冷、鼻過敏、痛經

•保養方式：三伏三九貼。飲食上可酌加薑、蒜、韭菜等溫性食物，避免吃冷飲、冰品或是西瓜、冬瓜、苦瓜等瓜類寒涼性食物。

2.陰虛體質 – 這類體質的人就是體內的火燒的過大，水就被燒乾了。因此陰虛體質的人大多體型偏瘦、胖子不多。

•主要特徵：經常口乾舌燥、手腳心發熱、便秘、眼睛乾澀

•保養方式：銀耳蓮子湯。飲食上可多吃黑木耳、梨子、山藥等滋潤的食物，避免燒、烤、辣、炸等過於刺激性的食物。

3.氣虛體質 – 說話有氣無力，走沒幾步路或是樓梯就會累得氣喘如牛。

•主要特徵：容易感冒、疲勞、流汗

•保養方式：西洋參茶。不宜劇烈運動、熬夜。飲食上可多吃雞肉、香菇、山藥等益氣的食物，避免過食白蘿蔔、芥末等會加重氣虛的食物。

4.痰濕體質 – 形體肥胖、腹部脹滿、喜歡吃甜食及油膩的食物。

•主要特徵：容易水腫、自覺全身沉重、睡時鼾聲如雷、口中黏膩

•保養方式：四神湯。平時要多運動，如：跑步、球類運動等。飲食上要均衡，宜多吃蔬菜水果，避免甜食及油炸食物。

調理身體需要多久呢？

身體失去平衡的情況絕對不是一天造成的，因此中醫師在調體質的時候也會根據其失衡的程度去評估需要多久的治療時間，輕度需要一個月，重度則需要三個月。一旦體質調整過來後，搭配正確的保養方式就可以維持很長的一段時間，期間若遇到感冒、勞累、壓力等讓身體又失去平衡的情況，只要即時回來門診調養就可以囉！

（文／洪松平中醫師，成功馬光中醫診所）