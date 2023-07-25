雙手痛麻要注意！中西醫如何治療腕隧道症候群？

經過一整天的工作，回到家是疲憊的身軀和麻痛無比的雙手，想到今晚恐怕又要因為疼痛失眠，而明天還有一整天的工作，壓力幾乎壓得自己喘不過氣。別緊張，您可能患上的是腕隧道症候群，一種可以治療，能夠快速緩解的疾病。

腕隧道症候群會有什麼症狀呢？

初始的症狀是拇指、食指、中指和無名指的拇指側，出現麻木、疼痛等症狀，麻木、疼痛經常在夜間會加劇，甚至無法入睡或者醒過來。若白天有重覆的手腕動作（如使用滑鼠）也可能加重症狀，一開始這些症狀會在休息和甩動雙手後消失，嚴重時不僅難以緩解，甚至麻木與疼痛會放射到手肘和肩膀，可能雙手無力而難以扣鈕扣、拿杯子，甚則出現肌肉萎縮。

為什麼會有腕隧道症候群？

就西醫來說，手部的動作與感覺有賴於神經支配，其中正中神經支配前三指半的感覺和部分運動功能，正中神經由手臂進入手掌，要通過一個被稱為「腕隧道」的構造，這個隧道由腕骨和腕橫韌帶構成，隧道中還有九條肌腱與正中神經並行，若肌腱因反覆運動腫脹就會壓迫到正中神經，出現上述種種症狀。

就中醫來說，腕隧道症候群屬於「骨錯縫，筋出槽」的範疇，骨錯縫指的是骨頭有些微的錯位，雖然不一定到脫臼的程度，但骨頭與骨頭的相對位置已經改變；筋出槽則是軟組織的易位。中醫認為腕隧道症候群是因為「骨錯縫」使得附著其上的筋(正中神經和隧道中的九條韌帶) 「出槽」而出現麻痛等症狀。

中西醫如何治療腕隧道症候群？

西醫方面的處置一般是休息、消炎止痛藥和手術。

中醫方面由於認為是「骨錯縫，筋出槽」，一般會選擇正骨的方式，即一般坊間所謂的「喬骨」，一般2-3次的治療即能獲得顯著個改善。也有個別患者只有筋出槽，沒有明顯的骨錯縫，可以針灸或者藥物方式治療。

什麼時候應該看醫生？

神經壓迫拖得愈久，不僅症狀愈嚴重，甚至可能有不可挽回的傷害，因此只要有麻木疼痛，就應該就醫，尤其是休息後不見緩解，或者一連數日都出現相同症狀，萬萬不可輕忽。



中醫腕隧道症候群治療案例

案例一：

56歲男性，體格壯碩有運動習慣，雙手麻木疼痛難以入睡一年有餘，經過第一次正骨後已能安然入睡，第二次治療後，麻痛更加緩解但運動時仍感到疼痛，第三次治療後，只剩下食指指間稍稍麻木。下一次患者再出現，已經完全不為腕隧道症候群所困擾，而是為了治療其他不適。

案例二：

32歲女性美髮師，來診時雙手麻木疼痛半年，經過一次治療就明顯好轉，但因工作所需，腕部反覆運動為避免復發，配合針灸治療2周後痊癒。

（文／鄭達駿中醫師，崇學馬光中醫診所）