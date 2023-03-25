青少年睡眠問題 醫生最常被問的5問題

我家的青少年似乎愈熬夜，就愈亢奮到忘了睡覺。為什麼她不會累到想直接關機上床呢？

會有這種情形，一個原因是我們熬夜熬得愈晚，決策的能力就變得愈差。青少年超過就寢時間愈多，她就愈可能把自己平日的好習慣拋諸腦後，並因此失去了理性的判斷力。所以說除了螢幕跟社交互動會拖到就寢時間外，理智的耗弱也是夜會愈熬愈晚的一大原因。

有些晚上，雖然他很想準時上床，但他的功課實在是多到不可能去弄什麼放鬆或就寢作息。

這時候我們當爸媽的可以做點什麼？

我們教育體系中的現實是青少年的課業負擔極重。遺憾的是作業量的增加並沒有跟整體學習成就的進步成正比。先看看有沒有什麼作業是可以先砍一砍的。把非必要的電子裝置收起來避免分心。發郵件給老師或校長反映作業過多的問題，或是在親師會上提出來。考慮退選那些太過於影響睡眠的學分。青少年的正常想法都是沒有不重要的課程或作業，畢竟他們身上有擺脫不掉的升學與前途壓力。所以我們必須跳出來告訴他們，比起贏得這場好像沒有人敢退出的賽跑，追尋自己的興趣和照顧自己的身心健康更為重要。同時也別忘了良好的睡眠可以讓人的生產力翻倍，所以如果你家的青少年可以早點上床，他隔天面對作業就會勝算倍增。

在學校上了一整天課、又練了長柄曲棍球之後，我女兒在晚上六點進了家門，然後她就直接走進房間，一頭栽到了床上。她當場就一路熟睡到我怎麼叫都叫不醒。她可以就這樣一睡兩三個小時，而結果就是之後她得摸到凌晨兩三點才睡得著，接著六點半又得起床才不會上學遲到。這就是她一直反覆的循環。她抱怨自己好累、好睏，非打個盹不行。我能怎麼幫她？

這個模式確實棘手，因為青少年的晝夜節律在這當中陷入了混亂，而她本人則被剝奪了一夜好眠。幫她一把的重點在於同理她對你訴說的疲累，從感同身受出發，去傾聽、去理解（詳見第八章），以便你能善用她的自我動機去推動改變，目標是讓她不再一回家就先睡，而是能在正常的就寢時間入眠。讓她了解睡眠可以增進運動表現且讓膚質變好—總之她在乎什麼你就說什麼，說服她放棄一回家就躺平的習慣，堅持到合宜的就寢時間再睡（至少是九點半到十點半入睡，早上六點半起床）。另外一個選項是讓她慢慢縮短小睡的長度，然後每晚把就寢時

間提前十到十五分鐘，直到小睡的習慣徹底戒除（這個個案算是比較難處理，因為她回到家中所陷入的是深眠—她會需要設鬧鐘自己起來）。早上接觸明亮的晨光也可以有助於她讓變早的新就寢時間與內在時鐘達成同步。

兒子跟我說他上床後會躺在那醒著，甚至偶爾會就這樣一直睡不著。我能怎麼幫他？

失眠是青少年很常見的一種問題。你首先要做的是檢視快樂睡眠者的五個習慣，確認兒子有做出調整在保護他的睡眠泡泡。接觸早晨的陽光、週末賴床不超過一小時、就寢前至少安排一小時的放鬆作息，且燈光都有調暗、螢幕的使用都有限制—這些全都是關鍵所在。如果還是睡不著，可以嘗試本書附錄中的放鬆技巧，而要是那些技巧也不管用的話，那就請試用前面介紹過的被動休閒。要是遵循這五種習慣與額外的放鬆技巧為期兩到三週後，他還是有失眠問題，那你就應該要將他從家庭醫師轉介到睡眠專科醫師處了，而且最好是專長為「針對失眠之認知行為療法」（Cognitive behavioral therapy for insomnia，縮寫為CBT-i）的專科醫師。

我女兒說她半夜醒來就睡不回去了。她應該怎麼辦？

半夜醒來是很正常的，事實上沒有人不會自然而然半夜醒來。但如果一醒來就是十五到三十分鐘都睡不回去的話，你就應該要做些調整了。如果你家的青少年一晚才睡七到八小時，那半夜還會醒來這麼久就不是個可以等閒視之的問題。首先你要確認她的房間裡或就寢作息中不存在睡眠小偷。電腦、燈光、手機等睡眠小偷是夜裡讓人醒來的罪魁禍首。再來，讓她選擇一種放鬆練習或睡眠冥想（詳見附錄）來在夜裡使用。在完成這兩個步驟後，要是她還繼續在夜裡長時間睡不著，那就請她嘗試下床，去另外一個房間待著，看是要讀讀書或看一下電視（要隔一段距離，不能用手機或平板看），直到她重新感覺到睡意，再讓她爬回床上。如果在調整完五個習慣跟嘗試過下床重新找回睡意後她還是睡不回去，那就像我們前面說過的，帶她去看專科醫師吧。

（本文摘自海勒．特吉恩、茱莉．萊特著《睏世代：為何你的孩子總是睡不飽？》，聯經出版提供）

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