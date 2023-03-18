更年期障礙有解 除了賀爾蒙療法還有這個

荷爾蒙療法

更年期障礙是有方法可以治療的，其中最具代表性的治療方式就是荷爾蒙療法（HRT）。藉著從外在補充，來緩解女性荷爾蒙急劇減少的狀況。像是改善發熱潮紅、情緒煩躁、注意力下降等不適，以及保持肌膚光澤、頭髮潤澤、骨骼強健等，可望發揮找回女性荷爾蒙好的那一面的效果。

補充方式有塗抹在手臂上的凝膠型、貼在皮膚上的黏貼型、口服型等許多種類。想要接受治療必須先至婦產科就診，進行各項檢查以確認自己的身體是否適合進行治療。曾罹患乳癌者及患有血栓症的人，有可能無法接受HRT。

雖然二十多年前曾有報導說這種療法會增加罹患乳癌的機率，不過根據後來的調查，發現乳癌的發生率並沒有特別增加。

話雖如此，無論何種藥物都還是同時存在優點和缺點。

「我做了HRT之後，有種中古車重生成為新車的感覺！真是爽快！」

「早知道我就早點接受治療了∼∼！」

有許多人這麼表示。

「這種療法不適合我，狀況反而變差了。」

「胸部脹痛和分泌物增加的情況讓我好困惑。」

但是其中也有人這麼反應。所以，請各位務必和醫生好好討論，選擇適合自己的方式進行治療喔。

中藥

中藥是由好幾種名為生藥的植物組合而成的藥物。可以透過搭配生藥的效果來調整身體狀況，從以前就被用來治療更年期的症狀。也可以和HRT合併使用。

藥局裡面經常在賣、包裝上寫有「更年期」這個關鍵字的藥裡面，幾乎都有添加中藥。

通常像「A太太本來肩膀僵硬得很嚴重，聽說吃了這帖中藥之後就好多了！」這樣的口耳相傳，都是非常有力的情報來源。可是，唯獨中藥不一樣！

中藥的目的是用來改善體質。因此即便症狀相同，只要體質不一樣，用藥也會不同。

所以，選擇符合自己體質，也就是「證」的中藥非常重要。

假使覺得很困難，一開始請專家幫忙開藥是最簡單的方法。

常用來改善更年期症狀的三大中藥

・當歸芍藥散：適合沒有體力、沒什麼精神的人（虛證）。對於手腳冰冷、貧血、頭痛、暈眩有效。

・加味逍遙散：適合稍微沒有體力的人（中間證）。通常會開給失眠，或是煩躁、憂鬱等精神症狀強烈的人。

・桂枝茯苓丸：適合有體力，臉部容易發熱的人（實證）。建議潮熱症狀嚴重或肩膀僵硬、頭痛時服用。

（本文摘自永田京子著《美好青春期×愉悅更年期：認識女性荷爾蒙的變化與機轉，掌握身心平衡的關鍵！》，台灣東販提供）

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