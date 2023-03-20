頭昏、倦怠、乏力 你也有春睏症狀嗎？

寒冬遠離，春陽溫暖了大地，春雨淅瀝瀝的下，滋潤著萬物。春天是一幅欣欣向榮的油畫，畫中萬物復甦，百花齊放。《黃帝內經》：「春三月，此謂發陳。天地俱生，萬物以榮。」然而，在一片神清氣爽的氛圍之下，許多人竟感到異常的疲倦乏力，甚至昏昏欲睡？

春天的特性是「生發」，肝臟的機能比較旺盛。肝屬木，脾屬土，木能剋土，肝氣若太旺沒有適當的疏泄，則肝氣鬱結而克制脾胃功能，導致脾胃陽氣低下，無法用來推動體內津液運行，產生「濕氣」。春雨綿綿，春天環境濕度較高，人體濕氣不易排出，如此內外在因素加總，導致春天體內濕氣較重，阻礙陽氣的生發。再者，冬天人體活動較少，加上現代人高脂肪、高蛋白質飲食，一整個冬天下來，累積不少代謝廢物在體內，中醫稱之為「濕濁」，到了春天，本來應該生發的陽氣被這些濕濁以及「濕氣」所阻礙，「清陽不出上竅」，人體就容易出現頭昏、倦怠、乏力等春睏症狀。

運動疏肝氣、升陽氣、去濕濁

運動可疏導肝氣，使肝氣不再鬱結，有助於升發陽氣，寒流天手腳冰冷，如果活動一下肢體，跑跑步，馬上全身就溫暖了，體內陽氣充足，就能運化掉濕濁，就好比太陽照耀之下，青苔無法繼續生存。總之運動可說是春睏剋星，立竿見影的解決惱人的春睏症狀。

溫經絡、去濕氣⎯艾葉泡腳

用艾葉煮水泡腳可以溫經絡、去濕氣，對於緩解春睏症狀非常有效。艾葉很便宜，可以在中藥房買的到。煮一鍋沸水，將50克艾葉放入沸水中，再煎煮15分鐘，整鍋倒入泡腳桶，可再補加水到水淹過膝蓋。水溫不用過熱，以泡腳20分後微微出汗為宜，不要出大汗，出大汗反而傷陽氣，得不償失。

飲食小秘訣⎯少酸多甘

酸味食物入肝，主收斂，不利肝氣疏泄，而甜味食物可以養脾胃，為防止前面所述的「肝木剋脾土」，春天建議少吃酸味食物，適當的吃一些甘甜食物，如山藥、薏仁、大棗、蓮子、地瓜、甘蔗…等天然食物都很合適。但並不是鼓勵多喝含糖飲料喔，市面上販售的冷飲成分複雜，糖分過多，喝多了有害無益，況且吃「冰」的東西，會傷害脾胃的陽氣，使體內濕氣加重。

推薦食譜⎯健脾除濕

黃耆薏仁湯

• 材料：黃耆10克、薏仁30克

• 做法：把黃耆、薏仁洗淨放鍋內，加入適量水，大火燒開後轉文火煮一小時即可。

• 功效：健脾除濕補氣，把氣補足，不但除濕的效果好，精神體力都增加。

茯苓大棗粥

• 材料：茯苓20克、大棗5粒、白米1人份

• 做法：茯苓泡水半小時，大棗切開一半，加上白米，一起放入鍋中，大火燒開後轉文火，煮至粥黏稠即可。

• 功效：健脾除濕安神，提高睡眠質量，使白天精神更好，不再被春睏所擾。

（文／劉得鐿中醫師，鳳山馬光中醫診所）