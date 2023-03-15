春分時節 讓我們一起動起來！

《春秋繁露．陰陽出入上下篇》說：「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」冬至開始，夜晚時數漸短，白天時數漸長；直到春分，白天和夜晚的時間一樣；過春分後，白天時數正式超越夜晚時數；因此，「春分」正是日夜時長轉換的關鍵點，也是中醫陰陽平衡的平衡點。中醫認為天人相應，健康身體的小宇宙在環境的大宇宙陰陽轉換的同時，也跟著調整變化。在這個節氣附近，我們可以在入睡前或起床前放鬆的狀態打開身體靈敏的感官，感受大小宇宙的微妙變化，調整心態，迎接未來的挑戰。

動動手！

春分是陽大於陰的起始，小朋友長高最快速的時候也在春分附近。穴位養生可按壓湧泉穴，讓人的活力像春天的泉水般湧出來；太衝穴給我們一天滿滿的能量，繼續往前衝；足三里穴的加持讓你健步如飛。這些穴道不但對成長中的小朋友有幫助，它們對過了成長期的成年人幫助也相當大；因為人只要活著，身體都要不斷新陳代謝，細胞也不斷在汰舊換新，按壓這些穴道可以提供我們體內大掃除的動力，讓您保持年輕，延緩老化。

動動身！

維持筋骨的柔軟和彈性可以讓我們活動時更為順暢。春分時節，氣候溫和適合出去走走、運動，呼吸新鮮空氣，聞聞鳥語花香，給自己滿滿的朝氣。若工作太忙沒有時間出門，不妨伸伸懶腰，打個哈欠或深呼吸，如此便可舒活膀胱的經筋並大幅解除疲勞，若還是不滿足，可以將身體往兩側彎曲，拉鬆膽的經筋，搭配菊花薄荷枸杞茶放鬆緊張的情緒。

喝喝茶！

這個季節非常適合喝菊花薄荷枸杞茶。吞下去之前先將茶含在口中，感受薄荷、菊花在鼻腔中瀰漫的香氣和清涼感，鼻子瞬間暢通，精神瞬間變好。接著就是枸杞的甜味在口中醞釀讓消化道也跟著動起來！除了感官上的享受外，這壺茶飲還可以明目疏肝，讓你眼睛亮起來，心寬體胖。

材料：薄荷葉數片、菊花數朵、枸杞數粒

做法：

1.將菊花放入杯中，倒入少許開水，搖晃一下再將水倒出，洗去菊花表面的微塵。

2.將2片薄荷葉和洗淨的菊花放到茶杯中，加入熱水200毫升，浸泡3分鐘左右，即可飲用。

3.可以依據個人喜好酌量加入蜂蜜調味。

疫情改變了我們的生活習慣

本來應該是享受大自然的好時節卻因為疫情的關係變了調，大家口罩都戴緊緊不敢摘下，每天新聞都在報導起起伏伏的疫情使我們的心情大受影響。中醫生理觀點來說，身體氣機的調達對身體健康至關重要，不論是肺的宣發肅降還是肝的疏泄。長期戴口罩、反覆聆聽疫情的報導讓我們呼吸不再暢快，情緒變得容易緊張，臉部的疹子也愈來愈多。在這邊建議大家有空的時候可以到空曠開放的空間，摘下口罩大口呼吸新鮮空氣，對於舒緩緊張情緒和健全呼吸道的功能相當有幫助，抗疫除了與病原隔離外，自身的健康狀態也相當的重要。

春分真是個充滿活力和朝氣的節氣 ，除了以上的中醫養生法外，搭配穩定的情緒、規律作息、清淡飲食再搭配符合個人體質的中醫調養，將讓你的健康活力提昇到另一個層次。



（文／徐丞彥中醫師，潮州馬光中醫診所）