春季最適合養肝 居家保養5大重點

說到春天則讓人聯想大地花木復甦，為萬物生命力最旺盛之際，而按照中醫五行屬性，春屬木，與臟腑的肝相應，所以春天是「養肝」的最佳季節。

春季應該怎麼養肝呢？

《黃帝內經》：「正氣內存，邪不可干。」意思是，在人體正氣強旺的情況下，邪氣不易侵入人體，也就不容易發生疾病。所以，增強體質、提高身體的抗病力十分重要，同時，春季養肝並注意調理起居飲食，也可達到預防疾病的目的。分享以下五個重點提供給大家參考：

1.飲食調養—綠色蔬果

在中醫五色養生中，青色入肝經，可多食綠色蔬果，如高麗菜、芹菜、菠菜、花椰菜等，此外春天萬物生長旺盛，也是養陽的好時機，可吃當季食材如韭菜、蔥、蒜等，都可以滋補陽氣。

「春日宜省酸，增甘，以養脾氣」，因為酸的食物有收斂的作用，不適宜在春天這個生發的季節服用，而甘味的食品入脾，如山藥、大棗，有助養肝、護陽、顧脾胃。

2.精神調養—保持心情舒暢

肝氣忌怒且易鬱，生氣則肝火上亢，造成頭痛、高血壓；心情抑鬱易導致肝氣滯，所以春天應保持心情舒暢，氣血才能順暢條達，以達到五臟平和。

3.作息調養—11點前入睡

養肝最重要的是睡眠，遵守晚上11點前上床睡覺的習慣，因為晚上11點是中醫理論中肝膽經的氣血循行最暢旺的時間，也是肝藏陰血功能發揮最佳時機，把握此時間可讓大腦細胞獲得良好修復，調節身體的內分泌節律。另外，「肝開竅於目」，在這個時間好好睡覺，也可以減少眼睛的痠澀、流目油等問題。

4.運動調養—伸展運動

肝主筋，早起運動、舒筋活絡也是養護肝臟的方法之一，尤其清晨陽氣始升，有助於陽氣的升發，故清晨宜多去室外活動。運動項目建議伸展運動為佳，例如太極拳、八段錦及瑜伽，只要微微出汗即可。

5.穴位保養—太衝穴與三陰交穴

太衝穴

• 位置：大腳趾跟與第二腳趾跟交界處一公分

三陰交

• 位置：內足踝上四橫指幅的

每個穴道按摩3到5分鐘，有痠脹感即可。任何時間都可以按摩，但睡前按摩最好，又能幫助入眠。

一年之計在於春，春季是陽氣上升的季節，季節的變化交替之際容易導致疾病的產生，但此時也是調理身體的最佳時機，所以只要掌握春季養生原則，就能在新年之始為自己打造強健好體魄！

（文／鍾宜芳中醫師，光華馬光中醫診所）