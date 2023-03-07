春天來了皮在癢？中醫推四神湯益氣除濕

春天生生不息，萬物欣欣向榮，許多疾病也不再蟄伏，紛紛探出頭來，尤其冬春季節變換，溫度與濕度相偕上升，對過敏體質的人來說，這可不是一個好消息。春的主氣為風，當「春風風人」風到了過敏體質的人，這些人身上可能會開始出現斑塊狀、濕疹樣的皮膚癢疹，那很有可能是異位性皮膚炎或濕疹，這類好發於春天的皮膚疾病。

異位性皮膚炎

在中醫稱作「四彎風」，因其好發於膝部膕窩或手肘凹窩處，中醫認為「肺主皮毛」，因此臨床上可見異位性皮膚炎和過敏性鼻炎、氣喘等過敏疾病合併出現。大多數自嬰幼兒時期開始發生，遺傳或免疫功能異常是目前認為造成異位性皮膚炎的重要因素，此外，環境或食物等過敏原刺激，例如：塵螨、壓力、海鮮…等，也容易引發過敏現象。

濕疹

濕疹是皮膚發炎的表現，異位性皮膚炎亦屬於濕疹其中一種。通常由內外因子共同誘發，內在因素如飲食、體質導致腑臟功能失調、或是情緒和壓力；外在因素則為風、濕、熱交雜阻於肌膚。當免疫系統功能低下，風濕熱邪浸淫於肌膚，即可能會形成濕疹。急性發作時會產生紅色斑塊狀丘疹、有膿液，且劇烈搔癢，若無注意，可能會搔破皮膚；而慢性濕疹則因反覆發作之後，呈現皮膚乾燥增生變厚，且有色素沉澱。

平時預防保健飲食：四神湯

四神湯中有山藥、芡實、茯苓、蓮子等藥材，可以益氣除濕，平補脾胃，是常見的補脾利濕湯，適合一般人或過敏體質者在平時或慢性發作時食用。

穴位按摩

以指腹按壓穴道慢慢施力，每一個穴位按摩3-5秒，重覆10下。

1. 風池穴：位於後頸椎最上方，往左右兩邊找到明顯凹陷處。

2. 曲池穴：位於肘部，手肘彎曲外側的橫紋尾端。

3. 血海穴：位於大腿內側，膝蓋內側向上2吋(約三指寬)處。

日常生活You can do

1.注重居家清潔，衣物、床套等須定時更換清洗。

2.不宜過度清洗身體或使用太熱的水盥洗。

3.避免「發物」等刺激性飲食，如：帶殼海鮮(蝦、蟹、貝類)、芒果、鴨肉、甜食、生冷、油炸、辛辣。

4.注意肌膚保濕，避免搔抓。

5.提升免疫力，飲食均衡、適時紓壓、睡眠時間需充足。

最後提醒大家，無論是什麼類型的皮膚疾患，一旦開始出現皮膚搔癢就要盡早就醫，避免發作至全身，畢竟癢起來可不是開玩笑的啊！

（文／劉旋茹中醫師，佑昌馬光中醫診所）