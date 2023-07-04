中藥四氣五味 各有不同治療作用

相信大家都有吃過西藥，或者是膠囊、錠劑的保健食品藥品，像是B群就有一股特殊的味道；當然大家也一定吃過蔬菜，不同的蔬菜有不同的味道口感，甚至至相同的蔬菜不同的產地，口感味道也不同；中藥的四氣五味說穿了，最早就是因人吃下去後，有什麼樣的感覺，有什麼樣的味覺或口感，將這個植物或礦物藥材的味道和感覺記錄下來。

比如說又可以當食物又可以當藥物的薑，因為切開會有薑味、吃下去口感會辣辣的、接著腸胃、身體會覺得暖起來，所以在《神農本草經》中描述：「味辛，（性）溫」（生薑）；然後因為可以讓身體熱起來，所以再結合疾病的特性，比如說因為天氣冷的感冒，或貪涼後的腸胃不適，就可能會使用到薑，透過不斷的臨床實驗（古時當然都是人體試驗），進而推演出後面的描述，《神農本草經》：「（生薑），味辛，（性）溫；主傷寒頭痛，鼻塞，咳逆上氣，嘔吐。」

因此廣泛來說，古典的中藥藥物學，其實就像西藥藥物學透過分類、生理機轉、療效，只是描述的方法不同，運用方法的根本思考模式也不同，而且中醫藥物學典籍的記載其實很精采，除了枯燥乏味的性味、療效之外，還有產地、採收方法、後續炮製（處理藥材稱為炮製）、甚至還有很多故事。因此理解中藥可以想成是對某一種植物（或礦物、動物）的有趣的外觀型態、生長習性，嚴肅的性味、療效，其實是非常貼近現今直播文化、貓皇養成的概念。像是直播時，會詳細描述產品的外觀、大小、功能，順便還講個網紅的故事增加賣點；小貓小狗也有不同外觀，不同個性，不同貓皇吸起來都很療癒，但是「口味」卻不同。

有沒有覺得在嚴肅的醫病氛圍下，透過生活化、獲取新知的心態去理解中藥、中醫，更能讓病家因理解而不懼病，遠比「中醫是全人醫學」這類的官版話更能貼近人生、疾病百態。

寒熱溫涼、酸苦甘辛鹹，中藥的四氣五味

那麼什麼是「性」、「味」？最早就是前述直觀的對藥物對人體所產生的感受去紀錄的，透過中醫先賢歷代的治療與推演，藥物的性味除了直觀的感受之外，開始進一步深入其更細膩的功效與不同疾病上的運用，像具有辛味的藥物就知道屬於發散的，至於要發散寒或熱就需要「藥性」去輔助，比如說剛剛說的薑是辛溫，所以可以發散因為寒冷造成的問題，而石膏是辛涼，可以發散因為熱所造成的問題；如果大家有看過介紹相關中藥的書籍，會發現除了剛剛簡單的描述以外，還多了好多註記，就是後世醫家透過自己的臨床體悟，不斷紀錄上去的痕跡，隻字片語，為中醫千百年守護病家健康的印記。

藥性就是藥物的性質，大抵有「寒熱溫涼」，或「平」四（五）種，藥味有「酸苦甘辛鹹」五種，所以一般常常會聽到「四性五味」或「四氣五味」就是這麼來的；藥物巨觀描述就是包含「性味」，中醫師或對中藥有興趣的大家，看到基本的性味大概就可以「猜」一下這個藥物的基本用途。

比如說常見女性朋友減重常用的麻黃，其性味辛溫，所以可以透過溫暖身體、增加代謝或發汗來減重；四物湯中那一坨黑黑黏黏的藥材叫做地黃，性味甘寒，常用於治療熬夜後的口乾、月經後、產後、或失血的血虛發熱、甚至一些自體免疫的不明發炎反應；現在因為疫情而被大家看見的「清冠一號」，其中的黃芩，性味苦平（寒），所以用於治療新冠病毒所造成的發炎反應。

四氣

寒 黃芩 清熱、解毒、涼血、滋陰、瀉火等作用 涼 西洋參 清熱、解毒、涼血、滋陰、瀉火等作用 溫 麻黃 溫中、散寒、助陽、補火等作用 熱 肉桂 溫中、散寒、助陽、補火等作用

五味

辛 發散、行氣、行血

薄荷、麻黃 甘 滋補調和、緩急止痛

甘草、人參 酸 收斂固澀，止汗、止咳、止瀉

烏梅、五味子 苦 清泄、燥濕、瀉火、通便

黃連、梔子 鹹 瀉下通便、軟堅散結

昆布、海藻

同種寒性藥物會有不同的適應症

看到這邊，大家有沒有發現就算是寒性的藥物，其作用也不一樣，大抵來說寒性藥物就是用於治療發炎或熱病，但是為什麼同樣都記錄「寒」的藥物，有些是治療感冒造成的發炎，有些是治療腸胃炎，有些又是治療肝炎、自體免疫發炎、泌尿道感染的發炎。因為中藥的性味功效是建構在更深一層的中醫生理病理知識上，其中的治療思維非常細膩複雜，甚至有些發炎反應是因為體質虛弱所造成的，並非所有發炎反應都是熱造成的，或者說發炎是表象，但是根本是因為寒或不足所造成的。

臉部冒痘用苦寒消炎還是溫熱恢復虛弱？

舉例而言，有些人臉部痘痘很多，問診與把脈後才知道是虛寒體質，所以皮膚的代謝更新太慢，造成容易感染的膚質，那麼應該是用溫熱的藥材去恢復身體的虛弱呢？還是一味的就很苦寒的消炎藥物呢？答案應該是用溫暖的藥方「打開毛孔」去散熱。

新冠確診用寒性或熱性藥物治喉嚨痛？

去年疫情嚴峻時，筆者除了開立「清冠一號」治療熱性喉嚨痛，但開立大熱的藥物，例如剛剛說到含有麻黃的「麻黃附子細辛湯」治療寒性的喉嚨痛也不在少數，因為身體太寒了，所以營養或能量沒辦法灌注到全身而造成口乾喉嚨痛，所以這類患者，常常還會伴隨疲倦嗜睡怕冷，或者是身體較瘦弱的。

因此即便是合格、經驗嫻熟的中醫師，終其一生都在鑽研藥物與中醫的箇中真理，無法透過本文寥寥幾句話就能解釋清楚藥物的四性五味；大家如果對中藥有興趣，對中醫師開立的處方，只要大致了解性味去反推自己的身體狀況，或是聽從中醫師的衛教即可，毋須過度鑽研或擔心；更不應該自己「覺得」「判斷」自己的何種體質，就隨意「點餐」中醫師開立何種藥物，以免造成緊張的醫病關係與錯誤的治療方向。

例如產後坐月子，以目前台灣生活水準與西醫婦產科的生育輔助技術，多數孕產婦並不需要大量的補養藥物去坐月子，筆者反而較常遇到「補過頭」造成乳腺炎、反覆婦科感染的、皮膚搔癢的，這時候反而需要開立一些苦寒清熱甚至是通便的藥物；另外最常見的皮膚搔癢、蕁麻疹、異位性皮膚炎，臨床上在西醫經過止痛消炎藥治療反覆難癒者，其實就已經揭露了表象是熱，裡為寒的身體特質，反而開立溫暖發散的藥物，其效果十分卓著。

因此，對於藥物性味有興趣是很棒的事，也歡迎與看診的中醫師討論，但切忌不要自行按圖索驥，只就藥物性味就去尋求偏方或不知名的草藥，除了讓中醫蒙上不白之冤（之前某老牌藝人自行服用草藥洗腎），也讓自己陷於危險，得不償失！

（文／陳昭仁中醫師，佑昌馬光中醫診所院長）