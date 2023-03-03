跟隨臨床宗教師 認識四大分解現象

佛教認為，地、水、火、風是構成物質世界的基本元素，因遍滿大千世界，故稱為「四大」。

「地」大本質為堅（硬、堅勁）性，有保持作用，能受持萬物；「水」大本質為濕（流濕）性，有攝集作用；「火」大本質為煖（暖，溫熱）性，有成熟作用；「風」大本質為動（輕動）性，有生長作用。

人體也是由四大等元素和合構成，堅（硬）性部分，如：骨骼、肌肉、指甲、毛髮等，屬於「地」大；濕性部分，如：血液、津液、尿液等，屬於「水」大；煖性部分，如：體溫，屬於火大；動性部分，如：呼吸，屬於「風大」。

《佛說佛醫經》記載，如果四大不調和，則四大分別衍生出一百零一病，身體可能出現四百零四種病狀，意思是，四大不調，身體可能出現一切病狀。

《西藏度亡經》指出，死亡過程，人體會經歷「五根——眼、耳、鼻、舌、身」和「五大——地、水、火、風、空」分解的痛苦。

所以，四大調和，人健康無病；四大不調則病；四大衰退則老；四大分散則死。

人在死亡過程，身體從「四大不調或衰退」進入「四大分解或崩解」的狀態，也就是醫學上的全身器官系統會逐漸衰竭……

四大分解現象，有一定的規則嗎？根據我們的臨床觀察，也是依個人因緣而不同，沒有一定的先後次序，有時幾乎同時發生或交疊或重疊，有時是某大分解特別明顯；而分解期間長短也不一，但臨終四十八小時內特別明顯。



地大分解，壓力自四方而來

阿嬤的睡眠時間愈來愈長，眼睛幾乎都閉著，有一天她突然一下子拉被單，一下子用手想撐起身體，卻怎麼也起不來，然後腳開始動來動去，有點煩躁不安。



女兒趕緊幫忙把被單蓋好，但阿嬤馬上又想拉下被單；就這樣反反覆覆，女兒不知該怎麼安撫，不知究竟媽媽想做什麼？



我來到病床，重複問了二次，「阿嬤，阿嬤，您要下床嗎？」阿嬤點點頭。



阿嬤看來軟弱無力，連坐起來都難，何況下床？於是，我將手放在阿嬤的腳底往前推，讓阿嬤感覺腳有依靠，有安全感，就像踩地一般。



我問，「這樣可以嗎？這樣有踩到嗎？」阿嬤點點頭，不再躁動不安。兩天後就往生了。

根據我們的臨床經驗，阿嬤正處於「地大分解」狀態，這時她的身體會開始失去力量，沒什麼力氣，一直覺得想睡、嗜睡，眼睛有些睜不開，身體好像一直往下沉、往下墜落。為了取得平衡，直覺想對抗那股往下沉的力量，慣性反應就會抓身邊任何可支撐的東西，努力想讓身體撐起來、想坐起來、想站起來，覺得唯有腳踏實地才感到安心。

這也是老一輩長者常見的臨終現象，會一直想下床、踩地——就是俗稱的「辭土」動作，彷彿知道自己將不久於人世，要辭謝大地，與世間告別。

臨床上，四大分解中以「地大分解」過程最易察覺，我們發現除了想下床踩地或坐起來外，有些病人下床後可能感覺會一直往下沉，就不肯上床了；有些病人會雙手在空中揮舞，好像要抓東西——老一輩的人俗稱「爬黃泥坡」，甚而喃喃自語；有些病人坐立不安，坐不穩、挺不直，可能一直往前傾斜，或東倒西歪；有些病人會要求把枕頭墊高，或把被單拿開，或扯下衣服、尿布；有些病人會很慌亂，非常躁動，覺得自己要摔死了，一直要人拉高或拉他起來，如以下案例。

有一位病人臨終時過於躁動，打了鎮靜藥物也無法控制。他一開始抓著床欄說，「快點，你們快拉我一下，我要摔死了。」

護理師安撫，「您現在好好的躺在床上，在床上不會摔死哦！」



病人一直嘗試爬起來，「這個床怎麼一直歪下去，我要摔死了，你們都不拉我一把！」護理師解釋，「沒有啦，這床鋪怎麼會傾斜？」……就這樣病人和護理師反覆來回求救與解釋。



我來到病房了解狀況後詢問，「您是不是感覺全身好像都不對勁、身體也很沉重，感覺自己快要摔倒了，是嗎？」



「對啊，我一直滑下去、一直滑下去。哎喲，你們都不幫我拉一下！」



這時我握著病人的手，「來，我來幫您拉，我拉住您了。放心，您不會摔倒了！」



這時病人情緒終於緩和下來，但不久又說他要摔死了……我又拉著他，「沒事，我拉住您了，您不會摔死，您放輕鬆，我在這裡，您還認得我嗎？」病人點頭。



這位病人以前常護持慈濟，對證嚴法師十分敬仰，記得平日只要提到證嚴法師，他就會配合醫護人員，所以跟他提「上人說」最是有用。



我安撫他，「上人說，您為慈濟付出很多，現在您不舒服，上人交代我們要好好照顧您。這裡的醫師、護理師，還有我，都會好好照顧您、幫您，您放心、放輕鬆，您不會摔死的……」



講完之後，他比較緩和下來，但兩個多鐘頭後醒來，又重複抓床欄的動作，看來很慌張。這時護理師已知曉該如何安撫，提及「上人說……」再配合少許的藥物控制，病人終於平靜下來。

這位病人「地大分解」非常明顯，可能被誤以為只是「臨終躁動」或譫妄，甚至是幻覺。類似這種現象，照顧的家屬往往會不知所措，甚至驚慌，懷疑是否業障現前？而臨終病人如果沒有心理準備，可能會感到恐慌不已或恐懼，不知自己怎麼了，只能將錯亂的感受直接表達出來……

「地大」有硬、粗、重的特性，分解或崩解時，身體失去支持力量，臨終病人會感到身體僵硬，壓力自四方而來，也像是有座山壓過來，覺得沉重痛苦，任何姿勢都不舒適……

地大分解現象，可呼應醫學上的「骨骼、肌肉、神經系統衰竭」，由於肌肉系統缺氧，導致全身肌肉沉重不堪，神經、心理、生理也面臨缺氧困境，大腦認知功能被壓抑，導致不能準確反應或評估自身或周遭狀況……

在醫學臨床發現，病人可能出現以下現象——意識時清醒時混亂，對時、地、物混淆，煩躁不安，辨識能力低，漸漸處於嗜睡、昏沉狀態；還有言語減少，兩頰下陷，吞嚥困難（喝流質易嗆到），沒有食欲，筋肉顫動、鏡面舌（舌面無苔光滑如鏡）、舌頭內縮，牙齒出現斑點，牙關緊閉，還有耳垂縮……

（本文摘自釋慧哲、釋普安等著《陪你善終：跟隨臨床宗教師走入靈性困擾與靈性照顧之旅》，三應出版提供）

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