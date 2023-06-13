攝護腺肥大困擾 進補前務必謹慎

70歲的胡先生近日有頻尿的問題，睡覺時偶爾會跑廁所，近日家庭聚餐時，因為天氣寒冷，兒子希望幫他「溫補」一下，吃完薑母鴨後的晚上，胡先生每一小時就因為有尿意而起床，卻要用力才能尿出一點點，且帶有一點刺痛灼熱的感覺。就醫檢查後發現他除了有攝護腺肥大之外，還有慢性的攝護腺發炎現象。

攝護腺是男性特有腺體，在膀胱出口，包圍尿道。可分泌液體成為精液的一部分，與排尿、射精的功能有關。隨著年齡增加，攝護腺會有增生現象，最終導致攝護腺肥大，症狀為頻尿、夜尿、無法馬上尿出、尿不乾淨感、尿力道變小、血尿等。如果尿完還會一直滴，就要懷疑是攝護腺肥大了！

攝護腺肥大，進補前務必謹慎

在天氣寒冷時，流汗減少之外，交感神經活性提高也使人容易頻尿。再者，每逢冬季或寒流來襲時，民眾都會食用羊肉爐、麻油雞、薑母鴨等，希望能「補一下」，但這類火鍋常常加入酒來調味，酒精可以利尿，過量時會抑制神經，影響膀胱的排尿功能。

再者，就中醫的角度來說，火鍋中常放的麻油、薑、蒜等調味料多屬燥性、熱性較高的食材，寒性體質食用還不至於造成身體的傷害，但若為熱性、虛熱型體質的民眾，過多的食補會造成「上火」的身體發炎現象。因此造成原先有攝護腺發炎、肥大的患者的排尿症狀更加嚴重。

自我檢測攝護腺功能表

依照最近一個月的排尿症狀，自我檢測攝護腺：

0分沒有 1分很少(少於1/5) 2分偶爾(少於1/2) 3分大概一半 4分常常(大於1/2) 5分幾乎都是 尿較慢、尿流細小 尿尿需要用力 尿尿斷斷續續 感覺尿不乾淨 尿完2小時內又想尿 無法憋住尿急著跑廁所 晚上常起來尿尿

總分8分以下屬輕度、8-20分是中度、21分以上為重度，中重度需就醫評估。(評分來源為美國泌尿科學會)

慢性攝護腺肥大的日常保養

因為民眾不易瞭解自己的體質屬性，除了洽詢專業中醫師外，冬令時節的適當忌口也是很重要的。如果已經有慢性攝護腺肥大的問題，該如何做好日常保養呢？

1. 50歲後定期攝護腺檢查

2. 有排尿障礙儘早就醫

3. 不憋尿

4. 晚飯後少量飲水

5.清淡飲食並多攝取蔬果

6. 咖啡、酒精不過量

7. 生活規律、多運動、不熬夜

圖／我中醫你 醫師經營之IG

（文／陳宜民中醫師，陽明馬光中醫診所）