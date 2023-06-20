中藥材入食譜真的有效嗎？推兩道藥膳平和補身

《黃帝內經．太素》提到：「用之充饑謂之食，以其療病謂之藥」指的就是「藥食同源」。

什麼是「藥食同源」呢？這是一個世界各地傳統飲食文化中經常能觀察到的養生智慧，意指「藥」、「食」之間無絕對的區別，藥物即食物，食物亦能是藥物，如歐洲的香草、南洋的辛香料等，而擁有千年傳承中醫文化的東亞則是將「藥食同源」發展的最豐富、多元的地區。

日常飲食皆有「偏性」，中藥尤以為甚，能明顯感受到效果

最日常的飲食都有它的「偏性」，悶熱的夏日裡吃片西瓜或一碗冰涼的綠豆薏仁湯能感受到一陣神清氣爽，冬季寒流來襲的下班後體力值歸零，此時喝一碗香菇雞湯有回血的感覺。「中藥材」是由偏性更強的食材發展而來，因此食用了加入了中藥材的料理，也就是所謂的「藥膳」，身體的反應會更為明顯。例如冬季常見的薑母鴨，加入了溫熱性質較強的肉桂、參類、老薑以及麻油等藥材，虛寒體質者食用後在冬天能較有體力且抗冷，但燥熱體質者，也就是常熬夜易口乾舌燥，或身體正有發炎的人們，食用後卻容易惡化或出現痤瘡、口乾、或其他發炎症狀。

中藥材入食譜的效果明顯，因此在食用藥膳前更須了解自己的體質以及藥材特性，若不十分確定，可先至中醫診所請中醫師判斷體質並建議適合的藥膳。以下介紹兩種平和滋補的藥膳以及簡單判斷體質的方法。

銀耳百合滋補湯—補身體的陰質，補水、潤膚、潤腸

• 陰虛體質：常熬夜、晚睡、輪班日夜顛倒、更年期婦女，體內水分油分不足、火氣又大，容易口乾舌燥、大便乾澀、煩躁、潮熱盜汗、心悸失眠。

• 食材：蘋果或水梨1顆、銀耳20公克

• 藥材：蓮子15公克、枸杞15公克、桂圓肉15公克、麥門冬15公克、百合15公克

（2-4人份）（銀耳及蓮子買鮮品更好）

1. 食材、藥材沖水洗淨

2. 將麥門冬、百合泡飲用水30分鐘（銀耳、蓮子若為乾貨亦泡水30分鐘），蘋果或水梨切塊，備用。

3. 將除了枸杞外的所有材料放入鍋中，加水1500cc，以大火煮滾後關小火續煮30分鐘，直到所有材料熟透。

4. 關火前10分鐘加入枸杞，枸杞澎後即可食用。

紅棗人參滋養湯—補身體的陽氣，提神、增強免疫力

• 陽虛、氣虛體質：喜食生冷冰品冷飲、勞累過度、飲食不規律者，體內能量不夠，因此較怕冷、手腳冰冷、經常精神不佳、容易感冒、食量差、說長句子時中間常需換氣。

• 食材：牛蒡200公克、雞腿肉200公克、紅蘿蔔200公克、香菇30公克、生薑5片

• 藥材：人參10公克（常熬夜或易口乾者改西洋參）、白朮10公克、紅棗10顆

（2-4人份）

1. 食材、藥材沖水洗淨，香菇泡水，牛蒡、紅羅蔔削皮、切塊，雞腿汆燙，備用。

2. 將藥材、牛蒡、紅蘿蔔、香菇、薑片放入鍋中，加水1500cc，以大火煮滾後關小火續煮15分鐘。

3. 放入雞腿，續煮20分鐘，直到所有食材軟化，加少許鹽調味，即可食用。

（文／洪佳琳中醫師，鳳山馬光中醫診所）