酒是空熱量？喝酒不會變胖？日本名醫教你飲酒科學

「喝酒不會變胖」的說法？

你曾經聽過「酒是空熱量，所以喝了也不會變胖」的說法嗎？

曾經有一位酒中豪傑，十分相信這個說法，還誇口說：「光喝酒是不會變胖的，沒關係。」所以他連下酒菜都不要，就只是不斷喝著酒—現在，他有個胖乎乎的肚子了。

所謂的空熱量，是指零卡路里（空＝Empty）的意思。

酒裡所含的純酒精（乙醇），每一公克有七．一大卡的能量。然而有種說法是，酒精能量的七○％在代謝過程中會被消耗掉，所以比起攝取同樣卡路里的脂質或醣類，對於體重增加的影響比較少。

我平常會使用智慧型手機的應用程式來管理飲食及體重。只要把吃下去的東西、喝下去的酒都輸入應用程式中，就能夠計算出該日攝取的總卡路里有多少。如果說「酒的空熱量說」屬實，那應該會覺得即使喝了酒，不把資料輸入應用程式裡面也沒什麼關係吧？

事實上，我就曾經自行判斷「今天喝的是不含醣的威士忌蘇打，不算進去也沒差」，而沒把資料輸入進去。

結果呢，雖然自從用應用程式管理之後，我的體重從人生最高數值減輕了八公斤，但在那之後就開始怎麼減也減不下來。而且，現在的中性脂肪也稍稍升高了些，肚子不知為何似乎也開始變圓了起來……。

事已至此，看來非得對「空熱量說」辨出個真偽來不可了。我們請教了對這個問題很瞭解的，Navitas診所理事長「久住英二」醫師。

請問醫師，「酒是空熱量，所以不會讓人變胖」這樣的說法是正確的嗎？

「酒可不是空熱量啊，當然會讓人變胖！酒裡所含的乙醇是很純正的能量來源。建議喝酒時要抱持著像在吃飯糰一樣的感覺，想著『喝了會變胖』，這樣做才明智。」（久住醫師）

用跟吃飯糰一樣的感覺……？

「依據日本文部科學省的食品成分資料庫*1，啤酒一罐（三三五毫升）有酒精一四公克、含醣類一一～一二公克，熱量大約在一五○大卡左右。紅酒一小杯（一一八毫升）是九○～一○○大卡；日本酒一合則有接近二○○大卡。便利超商裡銷售的飯糰，一個約為一七○～一八○大卡，因此其熱量跟啤酒一罐、日本酒一合、紅酒兩杯是同等程度的。」（久住醫師）

「酒不是空熱量」—被這樣明說後雖然有所覺悟，但想到酒類竟然得跟身為醣類集合體的飯糰相提並論，實在是感傷（淚）。

再請問醫師，如果是不含醣的威士忌蘇打或本格燒酎，是否就能夠不算入卡路里當中了呢？

「很遺憾地，這部分也是錯誤的。雖然燒酎或威士忌等蒸餾酒類不含醣類，但卻擁有酒精自身的熱量。並非含醣類的酒喝了會使人變胖，而是酒這種東西本身就能讓人發胖。再加上，如果因為看到酒不含醣，就安心地喝到過量，那就真的是偷雞不著蝕把米了。」（久住醫師）

跟含不含醣類無關，名字叫「酒」的這種東西，本身就會讓人發胖—這是多麼讓人感到衝擊的發言啊！「因為在意醣類，就不喝啤酒，改用威士忌蘇打來取代」會這樣做的好酒者應該不少吧。這雖然是有一些效果的，但若因此而喝得太多，最終還是會變胖啊！

少量飲酒也有變胖的風險

話說回來，酒精自身的卡路里容易被代謝掉，所以不易導致發胖—關於這一點，又是如何呢？

「人體發胖的機制很複雜，沒辦法簡單地下定論，但關於酒精自身的卡路里不容易讓人發胖這件事，之所以有此一說，或許是因為酒精分解過程中的中間生成物乙酸的緣故吧！乙酸被分類為短鏈脂肪酸（Short-Chain Fatty Acids, SCFAs），比起近年來廣受注目、標榜『讓身體裡不容易堆積脂肪』的健康油—MCT油1裡面所含的中鏈脂肪

酸（Medium-Chain Fatty Acids,MCFAs），乙酸是更加容易被分解掉的脂肪酸。」（久住醫師）

據久住醫師所說，攝取酒精之後，在一～二小時內會經小腸等處吸收、並由肝臟等部位分解掉。其過程的中間生成物乙酸，最終在肌肉等處分解為二氧化碳與水時，會釋放出熱量（酒精每一公克為七．一大卡）。

「短鏈脂肪酸比起通常在油裡含量豐富的長鏈脂肪酸（Long-Chain Fatty Acids, LCFAs），的確要更容易被消費掉，然後在身體內被優先使用也說不定。但是，光憑這樣就要斷言『不會發胖』，有點困難。短鏈脂肪酸也有著熱量，越是攝取，熱量就越容易過多。」（久住醫師）

這樣的話，喝到怎麼樣的量，可能會導致發胖呢？我們已經知道喝得過多會變胖，如果能有個「喝這樣的量還算安全」的標準，會讓人很開心的。

「根據一篇整合世界各國各種有關肥胖研究結果的論文*2，從結論來說，少量到中等程度的飲酒，得出了各式各樣的研究結果；而過度飲酒則大部分的結果，都顯示與體重增加有關。然而，少量的飲酒也有得出導致體重增加的研究結果，在二○二○年九月於線上召開的歐洲國際肥胖學會*3上，就曾被提出報告。」（久住醫師）

少量也會變胖……。如果這是真的，那可是一大危機啊。

「從『少量也會變胖』的這份研究中可見，如果每天攝取相當於罐裝啤酒（三五五毫升）一半以上的酒精時，肥胖與罹患代謝症候群的風險都會增高。尤其在男性身上特別顯著，每天攝取半罐～一罐啤酒的男性，與不喝酒的人相比，肥胖的風險是一．一倍；攝取一～二罐啤酒者，肥胖風險是一．二二倍；攝取兩罐以上的肥胖風險是一．三四倍。這是對韓國二十歲以上，約二千七百萬人資料解析得出的結果。因為同是以東亞人為對象所做的研究，對於我們也有很深的啟發。」（久住醫師）

那麼，想盡可能不要變胖的話，該怎麼選擇酒比較好呢？最近除了發泡酒以外，啤酒跟Chu-hai也都推出了以「不含醣」為賣點的商品。尤其在想喝點甜甜的酒時，就會想來上一罐不含醣的水果風味Chu-hai……。

「如果不含醣，確實可以說這部分的卡路里就少掉了。不過，用人工甜味劑來調味的甜味酒也需要留意。人工甜味劑也有許多種類，某些類型在攝取後會促進胰島素分泌，導致血糖值降低，因此很可能會因空腹感反而吃進了多餘的東西，又造成變胖的風險。」（久住醫師）

原來如此，也不能因為看到「不含醣」就覺得安心了。想不變胖，果然還是得確實地控制從自己嘴巴裡吃進去跟喝進去的東西才行呢！

（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）

（本文摘自葉石香織著《日本名醫教你飲酒的科學：一生健康喝的必修講義》，方舟文化提供）

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