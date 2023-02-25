瑜伽犁鋤式 緩解腰痠背痛、促進腸胃消化

動作常見問題 Q1腳沒辦法點地，要怎麼做可以改善？ 可以踩瑜伽磚、穩定的椅子，或是踩在牆壁上，隨著練習的進展再慢慢調整，讓腳離地板越來越近。 Q2頸部感覺到壓迫、呼吸不順怎麼辦？ 試著不要一進入動作就立刻放掉整個身體的重量壓往肩頸部，先將雙手支撐於下背，把屁股向上推，並感受大腿往上提的力量；微抬一點下巴、將後腦勺往後躺入地面，創造呼吸的空間。在前幾個呼吸停留時，腳碰不到頭後方的地板沒有關係，可以先讓腳懸空，持續保持下背往上推高，背部應垂直於地板。最初可能很難做到，但多幾個穩定的呼吸之後，後背部會越來越放鬆，再漸漸嘗試將腳踩下；如果還是踩不到地板，請參考上一個問題的建議。

Q3背部感覺很緊、不舒服？

躺在地板上，先前後滾一滾背，如果感覺背部緊繃，可以多滾幾次，讓背部肌肉放鬆。準備好進入動作時，將頸部安放在舒服的位置，確保不會被綁起來的頭髮以及髮飾牽絆，將腳慢慢往頭的方向延伸。

Q4有什麼練習禁忌嗎？

脖子正在受傷或有舊傷，請避免練習犁鋤式。

女性朋友需避免在懷孕期間和月經週期的前兩天練習。

Q5如何安全地離開犁鋤式？

停留10 ～ 15 個呼吸，無論眼睛是閉上或睜開都好，將視線看往眉心。結束最後一個呼吸時，手托著下背，彎曲膝蓋，慢慢將屁股的高度降低，輕輕把屁股放回到地板。

Katie 老師小叮嚀

犁鋤式的動作看起來很簡單，但卻有許多細節需要注意，相信剛開始練習的你一定會感到挫折，如果雙腳總是踩不到地面，請不用擔心！ 透過一點一滴的練習以及呼吸的調整，會發現腳離地面越來越近囉。

（本文摘自Katie（何雨涵）著《修復瑜伽的身心放鬆練習：千萬點閱YT人氣頻道「凱蒂瑜伽」！數十萬網友解痛伸展、減壓好眠的跟練日常》，幸福文化提供）

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