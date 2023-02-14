喝茶對心血管有保護作用？心臟名醫這樣說

多年前我在心臟學會和內科醫學會演講，講題是「茶、咖啡與心臟」，當時找了許多資料，發現針對咖啡和茶的研究很多，答案卻不一致。

舉例來說，在英國及澳洲，茶喝愈多，心血管疾病愈多，但在其他地區（包含歐洲大陸）則正好相反，在日本，則是茶喝愈多，心血管疾病愈少。也許最重要的原因是英國人喝茶常加糖，甚至還配上甜點，說不定是糖的壞處遮蔽了茶的好處。

不同的茶種，要求的沖泡時間、沖泡溫度都不一樣，茶湯中溶出來的營養成分與農藥濃度（如果有的話）自然也不同。

台灣最流行的功夫茶，是烏龍茶、高山茶、鐵觀音……，通常沖泡水溫是九十度；至於龍井這類綠茶，通常沖泡水溫是七十至八十度，或利用上投法，先注水後投茶葉；花茶要求沖泡水溫是七十五至九十度；紅茶雖然通常說沖泡水溫是八十至九十度，但在電影「金盞花大酒店」（The Best Exotic Marigold Hotel）中，龜毛的英國貴婦要求必須使用正在沸滾的開水。

至於浸泡時間，烏龍茶、高山茶、鐵觀音等和紅茶類似，泡幾分鐘就取出茶葉，只喝茶湯；龍井這類綠茶或花茶則泡在茶壺或茶杯中不取出，之後不斷添加熱水。更複雜的是有的茶葉可以嚼碎吞食，有的茶葉完整，有的磨碎，日本人的茶道雖然同樣是綠茶，會將抹茶的原料碾茶（Tencha）磨碎後再沖泡。

還有影響茶葉的三大因素：發酵、焙火、儲存時間。

茶葉隨發酵程度不同分為全發酵的紅茶（占全球茶葉銷量約百分之七十）、未發酵的綠茶（百分之二十八）和部分發酵的烏龍茶（百分之二）。半發酵茶在文獻中統稱烏龍茶，但其中包含輕發酵的文山包種、白茶、凍頂烏龍、高山茶、鐵觀音、水仙等，以及重發酵的普洱、烏龍等。每種茶發酵程度都不同，對於人體的反應也有差異，但在文獻中，茶的研究往往只分為三大類：綠茶、紅茶、烏龍茶。綠茶的多酚（Polyphenol）抗氧化物質高於紅茶。

普洱茶有些研究定義為全發酵茶，也有人說它是後發酵茶，因為跟其他茶葉做法不同，應該屬於另一類，它含的微生物使得抗氧化功能高於其他紅茶。

除了茶葉浸泡時間的長短、溫度的高低、茶葉是否磨碎會影響茶葉的營養成分與效用，發酵程度、焙火時間、儲存時間三大因素也有關係。依照台灣中興大學二○一二年七月發表在《國際食物研究期刊》（Food Research International）的文章，新鮮或五年、十年、二十年陳茶的鐵觀音茶中，抗氧化成分均有所不同。

有研究顯示在降低體重的成效：烏龍＞普洱＞紅茶＞綠茶；降低三酸甘油脂的成效：烏龍＝普洱＞紅茶＝綠茶；降低膽固醇的成效：綠茶＝普洱＞紅茶＝烏龍；有升高HDL或降低LDL的成效：普洱；有降低HDL或降低LDL的成效：紅茶、綠茶、烏龍；有升高抗氧化物的成效：紅茶、綠茶、烏龍、普洱。

如前文所說，在歐洲大陸、英國、美國不同地區，茶對人體的影響都不相同，但都要注意茶湯溫度太高時，會增加食道癌及胃癌的風險。

日本的研究幾乎一面倒，都說喝茶對心血管有保護作用，而且對女性的影響又大於男性。六篇包含中國與日本綠茶的薈萃分析顯示，喝最多綠茶的人比喝最少的能減少百分之二十二的心血管疾病。對烏龍茶的研究就比較少，有研究顯示每天喝大於一杯的烏龍茶似乎可以減少心血管疾病。

一杯茶飲光是水溫高低、浸泡時間長短、茶葉磨碎程度、是否連著茶葉一起吃，茶葉是未發酵、半發酵，還是全發酵茶，儲存時間，甚至焙火程度、農藥殘留量的多寡等，都需要考慮在內，實在是太複雜了，所以不能光以自己喝茶的習慣來推論其他人的，一種方式安全有成效，不代表其他方式也可以。

相信大家和我一樣都昏頭了，建議不要想太多。台灣俗諺說：「茶黑黑，黑白唬」、「文章、風水、茶，真懂沒幾個」。前文與各位分享讀書心得，大家就當增長知識，不用太較真。

（本文摘自洪惠風著《洪惠風醫師心臟保健室：控制三高、平衡自律神經，從心臟病的預防、診斷、治療到延緩老化的專業建議》，天下文化提供）

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