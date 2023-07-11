把脈就能知道病情？一文破解中醫迷思

「望、聞、問、切」是中醫藉以收集病史，瞭解病情的方法，統稱「四診」。

在診間偶爾還是會遇到病人，什麼主訴都不說，只伸出一隻手出來，就要中醫師單靠把脈，回答病人的身體到底出了什麼毛病，或是哪個器官的功能是否受損。

民眾對於中醫的認知太少，經常會過度「神化」中醫師的醫療行為，例如大約有四成的人誤認「把脈就能知道病情」。把脈可以知道身體有沒有發炎狀況，但要精準確知身體各指數，還是得靠儀器檢驗。如今對疾病的診斷確實是主要靠檢查，也就是「望聞問切」中「切」的功能被多數醫療儀器替代。但「望聞問」對於醫生而言，還是能在很快時間內完成的，通常，當一個病人來到診間，「望聞問切」中的第一個步驟「望」，也就是第一眼，有時候就會給醫生不少信息。

望診：觀察患者的精神、形態、面色、五官、皮膚、舌苔、排出物等。

望舌診病是中醫長期實踐積累的獨特察病手段，主要觀察舌質和舌苔，舌質是舌的肌肉部分，舌苔是舌面附着的苔狀物，舌質可以反映五臟的虛實，舌苔可以察外邪侵入人體的深淺。正常人是淡紅舌，薄白苔。若舌質淡白主虛，主寒，舌質紅主熱，紫舌主瘀血，白苔主表證寒證，黃苔主裏證熱證，黃而厚膩是濕熱或痰熱。

聞診：包括聽聲音和嗅氣味兩個方面。主要是聽患者語言氣息的高低、強弱、清濁、緩急…等變化，以分辨病情的虛實寒熱。

問診：詢問病人的主觀症狀，患病的發生、發展及治療經過，以及以往所患過的疾病等。

明朝張景嶽曾編有十問歌：「一問寒熱二問汗，三問頭身四問便，五問飲食六問胸，七聾八渴俱當辨，九因脈色察陰陽，十從氣味章神見」，可見從問診中可以獲得不少資訊供醫生判斷病情。

切診：又稱診脈，是醫者用手指按其腕後橈動脈搏動處，藉以體察脈象變化，辨別臟腑功能盛衰，氣血津精虛滯的一種方法。

「脈象」是手指感覺脈搏跳動的形象，能夠反應五臟六腑的功能，氣血運行的狀態。脈能反映身心狀況，並能反應病人的生理和病理狀態，是早期診斷和預防醫學重要的診斷指標。透過脈象的信息，如節奏、穩定性、脈搏速率、個別脈位的脈質等，可得知病人的體質，並且分辨病人病情的寒熱虛實，作為開方的判斷依據。

中醫無法用把脈透視到五臟六腑的問題，通常還要加上望聞問切四診合參，才能準確判斷病情，所以病人與醫師之間還是要有好的溝通，積極觀察自身病情相關問題，在診間主動告知醫師，好讓醫師可以幫您做更全面的判斷喔！

（文／李長鴻中醫師，百合馬光中醫診所。圖／李長鴻提供）