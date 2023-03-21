長新冠後遺症？經痛與經前症候群 中醫來調養

經痛在婦科疾病中算是年輕女性常見的問題，一般分成「原發性經痛」和「續發性經痛」。所謂的原發性經痛就是從初經開始就容易因子宮收縮而產生的疼痛；續發性經痛則是由一些疾病造成的，例如:子宮內膜異位、子宮肌瘤、子宮肌腺症、或骨盆腔炎等。

經痛常見症狀

經痛發生的原因主要是因為子宮收縮不良，當子宮收縮過於強烈時，會壓迫旁邊的血管造成血液無法輸送氧氣到子宮，而子宮因缺氧而產生經痛。經痛症狀輕則在經前幾天或經行時小腹隱隱作痛、有時候會延伸至腰部、薦椎甚至大腿髖關節的疼痛；而症狀重則有下腹痛伴隨嘔吐、頭暈頭痛或腹瀉、頻尿的狀況。

經前症候群常見症狀

經前症候群是指在月經前一周左右出現易怒、焦慮、煩躁、體重增加、食慾大增、下腹及胸部腫脹的症狀。引起經前症候群的原因很多，通常可能與「黃體素」和「雌激素」這兩者賀爾蒙的失調有關。而現在的女性通常因內外壓力大、飲食睡眠不正常，沒有規律的運動習慣等等，都可能會影響經前症候群的表現。

長新冠後遺症也可能導致月經不規則或經前症候群

門診中近期比較特殊的是有些女性患者「確診後身體恢復不佳、睡眠變差」導致月經不規則，或是經前症狀較明顯，若是確診前並不會有這些症狀，而是確診後三個月內出現的問題，都是屬於長新冠，都可以用中醫好好調理，讓身體恢復原有的機能。

科學中藥、針灸、三九貼，依據體質改善經痛與經前症候群

針對「經痛」與「經前症候群」這兩者，中醫上大致會區分成寒、熱、虛、實、氣滯、血瘀等證型來治療。一般常用的方式是醫師開立相對應的科學中藥來治療。若屬於氣滯或血瘀體質者，也可搭配針灸來治療；而虛證或寒證體質者，除了用藥之外，也可搭配這個時節常見的三九貼做治療。

三九貼就是以溫性的藥物搭配薑汁做成藥丸子，敷貼在相關穴位上，一般是用來治療過敏症狀，但若是虛寒性的經痛，也可以挑選一些適合的穴位做敷貼，例如:氣海、關元、三陰交、合谷穴等等，對於增加腹部循環、緩解經痛效果也很好。甚至有些容易月經來會頭痛的女性朋友，也可以用這種三九貼的方式去改善循環、減少肩頸的不適。

日常保健這樣做，減緩妳的經痛與經前症候群

經痛

若是由於子宮收縮不良引起的經痛，可以注意在月經前下腹略有悶脹時就先熱敷小腹，並盡量不要過度疲勞，飲食避免生冷的食物(如生菜、柑橘、瓜果類)，可以喝一些幫助子宮收縮的茶飲。

像是容易有手腳冰冷的女性朋友就可以喝黑糖薑母茶，而容易頭暈血虛的女性朋友就可以喝一些桂圓薑母茶；但若是因子宮內膜異位症或其他因素引起的經痛，則是要把這些問題解決才能根本改善經痛。穴位的話，可以多按摩三陰交、太衝穴、合谷穴，疏通經絡，減少不適感。

經前症候群

經前症候群的話，由於是賀爾蒙不協調所引起，建議生活作息上要減少熬夜、並且適度的運動(尤其以瑜珈這種伸展、較為慢速的運動為佳)，減少高糖高油脂的飲食，可以緩解經前賀爾蒙不協調所引起的煩躁、胸脹。

若是常容易緊張焦慮的女性朋友，可以適量飲用玫瑰花茶，玫瑰花茶有疏肝解鬱的功效，可以舒緩情緒緊張，也可以改善循環，但若容易腹瀉的人就建議不要飲用喔。而就穴位來說，可以按壓壇中穴、內關穴、三陰交、太衝穴等。

（文／林穎欣中醫師，明華馬光中醫診所）