春季過敏噴嚏打不停？中醫師教你緩解不適

春天季節交替的時刻又將到來，天氣冷熱不定，正是過敏性鼻炎好發的季節；春季過敏的特徵包含 : 過敏性鼻炎常見的黑眼圈、喉嚨癢、打噴嚏、流鼻水、鼻塞、易流鼻血、鼻涕倒流，更嚴重者有呼吸不順暢、哮喘、胸悶、咳嗽偶爾合併有眼睛乾癢、鼻咽部乾燥刺痛等症狀，往往在早晨剛起床與入夜後特別明顯，很多患者服用過抗過敏藥物，卻反反覆覆難以痊癒， 感覺上好像一年到頭都在感冒一樣。

台灣氣候溫暖潮濕，再加上空氣污染嚴重，空間佈滿懸浮的麈蹣、黴菌與粉塵、花粉等就成為主要的過敏來源，還有其他因素如遺傳，身體營養缺乏維他命C與鈣質時，鼻黏膜血管彈性與抵抗力降低，易產生鼻子過敏、自律神經失調與新陳代謝的缺陷。可見春季過敏不單純只是一種過渡性的免疫疾病，同時可能是身體狀況不佳、抵抗力降低的一種警訊。

「驅邪扶正」中醫針對體質進行

中醫治療春季過敏，是以「驅邪扶正」為原則，先以藥物將風寒邪氣趕出體外，再加以扶養正氣，提升免疫力，減少過敏再發作。

有些患者反而在天氣炎熱時容易鼻塞，症狀發作，這類型屬於熱性體質，則需再加以清熱滋陰等藥物治療，根據體質個別差異，生活環境、飲食習慣、症狀表現、脈象及舌苔的變化來作整體考量。

「肺開竅於鼻」，所以中醫治療過敏性鼻炎，首先會由「肺」著手，一般會先使用祛風寒、補肺氣的藥物來治療，如玉屏風散、蒼耳散、小青龍湯等，通常小兒患者體力、胃口都不好，過敏發作時鼻塞明顯、鼻流清涕而且量特別多，也常容易腹瀉、頭腦昏昏沉沉，可能合併生長發育等問題，中醫在調理這類患者時，較常選用補中益氣湯、香砂六君子湯等方藥來補氣健脾胃，過敏自然得到緩解。

「冬病夏治」三伏貼幫助改善過敏體質

中醫有種療法叫「三伏貼」，依據傳統「冬病夏治」原則，針對冬天較容易發病的氣喘、過敏性鼻炎等疾病，每當時序入夏，高溫炎熱之時，在夏至前後最熱的三天來進行「三伏貼穴位敷貼療法」以調整體質，往後到了冬天，可明顯減少過敏性鼻炎發作的機率與嚴重程度。

「三伏貼」是根據春夏補陽，在一年中人體陽氣最盛，且皮膚腠理完全打開，對藥性吸收效果最佳的「三伏天」時期，精選具有辛溫祛寒、化痰止咳功效的中藥材製成藥餅，並每隔7～10天將藥餅敷貼於患者背部的穴位（臨床研究統計，三伏貼最常選用穴位為大椎、定喘、肺俞）共3次。不只達到對特定穴位的局部刺激效果，更可讓藥氣經由皮膚滲入吸收，藉著經絡氣血運行，直達內部臟腑病位，達到扶正祛邪效果。

改善春季過敏，平日少吃寒涼生冷食物、多運動健走、少熬夜

許多過敏性鼻炎患者，就中醫觀點都屬於虛寒體質，因此平時應忌食寒涼、生冷的食物，飲食調配應以平溫性食材為主。尤其是瓜類、紅龍果、柑橘、水梨、白蘿蔔、竹筍、海鮮蝦蟹等，皆屬於寒涼性食物，體質偏虛寒的過敏患者應盡量避免食用，以免引發過敏症狀反覆發作。

日常保健對溫差過敏者，應該養成長期運動健走的習慣，以改善全身性的氣血循環，增強身體耐受力。多調整自己的生活步調，避免熬夜，練習放鬆身心、舒解壓力，練習靜坐、瑜伽或氣功都是不錯的方式。

簡易家居保健法，緩解春季過敏不適

簡易的家居保健法可以在早晨醒來先喝一杯溫開水，盥洗時用溫毛巾覆蓋在鼻腔兩側3-5分鐘作為熱敷，另外由印堂沿鼻樑兩側按摩到鼻翼旁的迎香穴，來回以指腹按壓3-5分鐘，最後在後頸項兩側風池穴位按摩1分鐘收功即可。

（文／陳俐彣中醫師 屏東馬光中醫診所）