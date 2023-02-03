當年愛美糊塗拔牙 咬合出問題 胃食道逆流跟著來

廖小姐來看診時大約四十多歲，打扮很時尚年輕，但是全口都是超白且不太透光的金屬固定假牙。前牙稍微外暴，咬合也不太緊密，相較於一身迷人的打扮，讓人覺得有點可惜。而這固定假牙，據說是從她二十多歲便使用至今。

也由於她上下牙的咀嚼方式不太自然，導致長期習慣「囫圇吞棗」，結果出現胃食道逆流等消化系統的問題。

遺憾的是，當年她並不是全口牙齒有問題，不得不做假牙，而是聽信宣傳，被說服要追求所謂的完美齒列，加上當時大家缺乏保護自然牙的觀念，結果就在醫生的建議下，糊裡糊塗拔了不少牙，又修磨掉全部的剩餘牙齒，換上全口固定牙橋。

將牙橋拆開後，我發現裡頭殘餘的牙根，很多都已經因為牙橋內部的金屬生鏽而嚴重蛀蝕，下方齒槽骨也萎縮得很厲害。從側面來看，她上方牙齦整個往內凹陷，換言之，當時她的所謂「愛美決定」，不但影響日後口腔與牙齒的健康，也影響到外觀，讓廖小姐非常沮喪。

為了解決骨頭萎縮與連帶造成的外觀問題，我先從骨質重建開始，讓她擁有正常的齒槽骨地基。接著再強化剩餘牙齒的牙周健康，並將蛀牙清除後，重新製做全瓷假牙。

治療完成後，廖小姐的齒列與微笑變得很漂亮，咬合也正確了。她高興的說，終於不用再「囫圇吞棗」，可以好好享受美食了。此刻，她的笑容展現出真正的健康美與自信美，這不才是我們真正該追求的美麗嗎？

（本文摘自黃斌洋著《醫口咬定你的健康：暖男牙醫告訴你，記得牢、睡得好、不顯老的秘密》，天下生活提供）

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