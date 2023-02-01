狀態不良的銀粉 阿茲海默症危險因子之一

「黃醫師，我聽說銀粉不太好耶！到底為什麼不好？」、「我以前就是用銀粉補牙的啊！現在要管它嗎？還是就算了？」經常有病患來處理口腔問題時，也問起我對銀粉的看法。他們或許是在報章雜誌上看到相關報導，也或許是聽聞類似討論，知道有一派意見認為銀粉對人體有害，但另一派意見認為情況沒那麼嚴重，所以想聽我說個分明。

坦白說，如果是現在有牙齒補綴需求的患者，我會建議盡量排除銀粉這個選項。至於是否該拆除已存在於口腔內的銀粉，則要視銀粉狀態而定。如果銀粉狀態保持光澤且邊緣密合，就可以再評估；但若狀態不佳，拆除銀粉就是必需認真考慮的除惡之舉。因為，口腔內只要有狀態不佳的銀粉存在，就非常容易讓「汞」這種有毒金屬潛入大腦。

汞就這麼輕易地進入了大腦

銀粉產生的汞蒸氣被人體吸收後，不但極難排出，也有可能會沉積在大腦。

其實，在正常情況下，對人體有害的物質沒那麼容易進入大腦，因為在大腦和血管之間有一道名為「血腦障壁」（blood brain barrier, BBB）的屏障，我們也可說它是一道保護大腦的護城河。

不過，一旦汞金屬進入人體，就很有機會偷渡至大腦。因為對人體來說，汞金屬是異物，會引發身體慢性發炎。一旦慢性發炎，脂肪細胞就會變多，結果又反過來讓慢性發炎的情況更嚴重，形成惡性循環。而脂肪細胞中所含的激素，有能力破壞血腦障壁，結果就讓汞金屬得到潛進大腦的絕佳機會。

一旦汞金屬進入大腦，便會對神經細胞造成傷害，影響神經細胞間的傳導。偏偏神經細胞和皮膚細胞、血液細胞不同，它格外脆弱，很難修復與再生。

在〈銀粉與阿茲海默症〉這篇論文中也提到，根據研究，阿茲海默症患者的大腦與血液中，可以驗出較高濃度的汞元素，而且相較於口內沒有銀粉的族群，有銀粉者的大腦可驗出2到10倍的汞元素。這個數字真的很令人心驚，讓人難以忽略銀粉與阿茲海默症的連結。

事實上，汞金屬除了以蒸氣的形態被人體吸收外，也可能經由其他管道進入大腦。挪威神經學家史德特貝可（Tore Patrick Störtebecker）的著作《汞齊的汞中毒：對人腦的禍害》（Mercury Poisoning from Dental Amalgam: A Hazard to Human Brain）中，也提到類似的觀點。

類澱粉蛋白中，重金屬的濃度比例較高

說到阿茲海默症，就一定要提到「ß類澱粉蛋白」（Amyloid Beta，又稱乙型類澱粉蛋白）。

根據中研院基因體研究中心的說明，科學界早在1992年，就已經對ß類澱粉蛋白沉積會造成阿茲海默症的假說有共識。透過大腦的正子造影也可以清楚看到，阿茲海默症患者的大腦中有許多ß類澱粉蛋白質斑塊的沉積，這是阿茲海默症目前最明顯的病徵之一。這些ß類澱粉蛋白斑塊會干擾神經細胞的傳遞，讓大腦無法正常運作。

2015年中研院基因體研究中心的研究也指出，在阿茲海默症患者的大腦裡，類澱粉蛋白中所含的重金屬濃度，明顯比一般組織多出2到5倍。換言之，重金屬和ß類澱粉蛋白的沉積有些許關聯。

（本文摘自黃斌洋著《醫口咬定你的健康：暖男牙醫告訴你，記得牢、睡得好、不顯老的秘密》，天下生活提供）

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