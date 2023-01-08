幫家人選擇安寧療護 卻背上了不孝的道德罪名

我不贊成無效醫療，也不支持失能延命，這是資深照顧者親身經歷後最大體認。生命應該是自然的，該來的時候來，該走的時候走，不必強求。

父親癌末時身體承受巨大病痛，當時子女各自成家，僅剩母親一人硬拚面對，癌變切除手術雖然成功，但癌細胞已擴散藥石罔效，幸好有安寧病房協助舒緩病患的痛苦，讓父親能與家人安適度過最後的寶貴時光；母親氣切長期居家照顧，失能延命造成身心苦不堪言，吃喝拉撒睡都要人幫忙，求生意志薄弱，死不掉又好不了，凌遲了七年，還造成子女間的衝突，好不容易才修復，最後因為新冠疫情送醫不便，選擇在家裡善終。

目睹父母的最後一哩路，都是飽受折磨才畫下句點，看著父親疼痛虛弱的軀體，目睹母親求死不能的眼淚，試想過假如躺在那裡的是我，看著孩子忙裡忙外為我著急，想方設法地照顧我日常所需，他累我癱的生活有什麼意義？病者只能被安撫，要吃藥、要治療、要忍耐、還要努力……，但這並非要不要的問題，而是身體根本不堪使喚，綑綁著家人一起浸在痛苦的甕中。

相信大多數的人在面對至愛的家人即將離世時，都會想不計一切延緩最後一刻的到來，深怕選擇了安寧療護，就等於立即判了死刑，而背上了「不孝」的道德罪名。其實安寧療護是以最低限度的醫療行為下，配合能夠舒緩病患痛苦的方式，為病患與其家屬提供的另外一種照護方式，同時照顧到病患及家屬的身心靈，並改善彼此的生活品質。安寧療護不是對生命消極，而是珍惜剩餘的寶貴生命，直到生命自然結束。

我贊成安寧善終，避免無效治療，不插管氣切，不靠儀器維生勉強存活。我也能接受斷食善終，在身體虛弱無力，已無積極治療之必要時，不需靠鼻胃管灌食，不做侵入性的治療，也不施行心肺復甦術，因為只剩一口氣的續命真的沒有意義。

人的一生會把自己過成什麼樣子，都和個性有關。我已經是大人，不需要再向父母討愛，也不需要向任何人證明我自己，我有愛自己和照顧自己的能力，有疼惜我的家人、志同道合的好友，以及展現自我的舞台，這輩子我很滿意，為自己努力、為自己爭取、為自己精采，學習開闊心境不找氣受，人生豁達不必執著。

如果明天就是下一生，生命的終點我希望可以自己決定，預立醫囑，採取自己想要的醫療照護措施來維護生命或尊嚴，備妥保險，交代遺願，依自主選擇的方式達成善終，不讓孩子慌亂、猜測、爭吵、互怨。塵歸塵、土歸土，我無須塔位祭拜，不用繁文縟節，生命自有傳承，我的血液在孩子身上，精神在孩子心裡，這一趟生命旅程我已經走過，揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。

我喜歡現在的自己，感謝經歷過的照顧人生，心中的小女孩已經長大，無須再向父母求愛，不用靠別人來肯定自己。

人到中年，要為自己下半場的健康努力，我希望到老還能為家人洗手做羹湯，繼續和同好一起唱歌，持續貢獻所能，直至人生的終點。

（本文摘自楊月娥著《不逃跑的陪伴：在陪病相伴的路上，如何選擇面對、學會轉念、正向克服，讓自己好好喘息？》，采實文化提供）

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