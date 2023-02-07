冬季筋骨特別痠痛？中醫有解方

時序入冬，這兩週溫度如溜滑梯般下滑，早晚出門的人一定可以感受到氣溫明顯下降，門診中關節疼痛的比例明顯上升。其實「溫度」跟「濕度」對關節疼痛有非常顯著的影響，因為在氣溫下降的時候，血管會收縮；原本關節的血液循環就比一般肌肉差，尤其是曾經受過比較嚴重撞擊的關節更是明顯！

氣溫下降，「血液灌流量」下降會更加明顯。並且溫度下降會讓交感神經興奮，局部軟組織的特性也會跟正常情況不同，有研究指出：長期處於濕冷的環境會讓關節產生類似慢性發炎的表現，疼痛、局部緊繃酸楚的感覺會更明顯。這也就是為什麼住在山上濕度又高的地方，關節問題就會比就多、甚至可能會提早退化的原因。

生活衛教

1.保暖：留意肩頸與膝關節保暖

既然溫度下降會讓關節不舒服，所以保暖就相當重要，尤其容易吹到風的地方，例如肩頸以及膝關節。天冷及早晚外出的時候可以帶個圍巾，不止可以預防「肩頸的肌肉筋膜過度僵硬」，更能避免筋膜僵硬後產生的「頸因性頭痛」（就是肩頸過度緊繃造成的頭痛）。如果要出門運動或是久行時記得穿個護膝，養成這個習慣，就能明顯感到膝關節不舒服的程度會明顯下降。

家裡如果有浴缸，建議可以一週泡個2次澡，不只會覺得關節比較舒服，也會比較不怕冷。倘若有時間，可以買個藥浴包來用，或者是用桂枝、紅花、當歸、雞血藤各3錢，用1000cc的水煮沸後倒入浴缸，能有活血通絡的效果，如果真的沒時間，「熱敷」也可以。

2.運動：慢跑、快走、有氧與拉筋

慢跑或快走都可以，氣血循環好，關節疼痛、緊繃感也會下降，只是如果氣溫比較低或是要走比較久，記得要戴上護膝，才不會有反效果。除了「有氧」之外，「拉筋」也是非常好的運動，緊繃的組織容易僵硬，甚至攣縮，拉筋可以恢復肌肉筋膜的彈性，血液灌流增加，症狀就會改善。也要記得避免固定同一個姿勢太久，例如久坐或久站。

3.控制溫度與濕度

一般建議室內維持20-24度，相對濕度40-60%，對關節的刺激才不會太大。

痛起來怎麼辦？ 如果是因為天氣冷造成的局部痠痛、緊繃，可以用熱毛巾、吹風機或電毯熱敷15分鐘，一天2-3次，特別是睡前要記得熱敷，才不會睡到半夜或清晨氣溫低時又不舒服而影響睡眠，也能搭配按摩不舒服關節附近的穴道，效果更好。 倘若還是沒有緩解，或是熱敷當下有效，過了就沒效的話，建議來「針灸」，對於增進關節血液循環以及放鬆局部軟組織有明顯的效果。冬天更能搭配「三九貼」，我都跟病人說：如果你覺得熱敷有效，那三九貼就會有效，因為三九貼可以看作是有藥效的熱敷。 以上如果能做到，大部分都會有明顯改善，祝大家身體健康。

（文／杜哲修中醫師 民權馬光中醫診所）