連假結束開工收心操 4穴道助你打起精神

「假期後症候群」是現代人的一種心理上的疾病。圖／freepik
「假期後症候群」是現代人的一種心理上的疾病。圖／freepik

連假的結束意味著工作的開始，從大魚大肉的快樂假期到堆滿代辦事項的工作崗位。兩者之間的落差使人一時難以調解，或多或少都有點休假症候群。除了要收心，放假時放縱的作息也需要調回來。我們可以做什麼讓自己快速調適心情呢？

復工前的收心小秘訣

  • 開工前兩天安排較輕鬆的行程，給自己一些緩衝與過渡的時間來調適心情與作息。以不抗拒工作的心態回歸崗位，也會讓工作更加得心應手。
  • 整理環境。復原放假時弄亂的房間。整理環境的同時也整理了心情。
  • 溫和的運動，例如慢跑或是瑜珈、冥想。運動的當下，練習把情緒收回來。

開工後的調節

  • 多接觸陽光。趁休息時間到戶外走動，曬曬太陽有助提升血清素。
  • 練習腹式呼吸。倍感焦慮時，練習腹式呼吸透過吐氣反向調節自律神經舒緩緊張的情緒。

在崗位上可以做的穴位按摩

  • 耳神門穴：耳朵三角窩（最上部的凹陷處），可鎮靜安神、舒緩情緒。
  • 神門穴：養心安神，調節自律神經。　
  • 太陽穴、百會穴：諸陽之會，能升提陽氣、開竅明目。

按摩穴位時搭配呼吸，吐氣時肌肉較放鬆可以更深層地刺激穴位，效果加倍。

緩解壓力、讓心情愉悅的玫瑰花茶 

具有疏肝解鬱、調理氣機之功效，能夠緩解壓力，調節心情。

  • 3-6g以溫水沖泡後，待飄出香味即可飲用；可適當加入大棗、蜂蜜等調配口感。
    注意：孕婦、行經期女性慎用。

（文／張晨熏中醫師，建功馬光中醫診所）

張晨熏中醫師，建功馬光中醫診所。圖／張晨熏提供
張晨熏中醫師，建功馬光中醫診所。圖／張晨熏提供

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