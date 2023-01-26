連假結束開工收心操 4穴道助你打起精神
連假的結束意味著工作的開始，從大魚大肉的快樂假期到堆滿代辦事項的工作崗位。兩者之間的落差使人一時難以調解，或多或少都有點休假症候群。除了要收心，放假時放縱的作息也需要調回來。我們可以做什麼讓自己快速調適心情呢？
復工前的收心小秘訣
- 開工前兩天安排較輕鬆的行程，給自己一些緩衝與過渡的時間來調適心情與作息。以不抗拒工作的心態回歸崗位，也會讓工作更加得心應手。
- 整理環境。復原放假時弄亂的房間。整理環境的同時也整理了心情。
- 溫和的運動，例如慢跑或是瑜珈、冥想。運動的當下，練習把情緒收回來。
開工後的調節
- 多接觸陽光。趁休息時間到戶外走動，曬曬太陽有助提升血清素。
- 練習腹式呼吸。倍感焦慮時，練習腹式呼吸透過吐氣反向調節自律神經舒緩緊張的情緒。
在崗位上可以做的穴位按摩
- 耳神門穴：耳朵三角窩（最上部的凹陷處），可鎮靜安神、舒緩情緒。
- 神門穴：養心安神，調節自律神經。
- 太陽穴、百會穴：諸陽之會，能升提陽氣、開竅明目。
按摩穴位時搭配呼吸，吐氣時肌肉較放鬆可以更深層地刺激穴位，效果加倍。
緩解壓力、讓心情愉悅的玫瑰花茶
具有疏肝解鬱、調理氣機之功效，能夠緩解壓力，調節心情。
- 3-6g以溫水沖泡後，待飄出香味即可飲用；可適當加入大棗、蜂蜜等調配口感。
注意：孕婦、行經期女性慎用。
（文／張晨熏中醫師，建功馬光中醫診所）
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