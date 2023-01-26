連假結束開工收心操 4穴道助你打起精神

連假的結束意味著工作的開始，從大魚大肉的快樂假期到堆滿代辦事項的工作崗位。兩者之間的落差使人一時難以調解，或多或少都有點休假症候群。除了要收心，放假時放縱的作息也需要調回來。我們可以做什麼讓自己快速調適心情呢？