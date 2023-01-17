容易手腳冰冷、疲倦？長期未改善當心引發心梗！

時序即將入冬，雖然今年為暖冬，但現代族群大部分為靜態工作者，長時間久坐辦公室，待在冷氣房裡，每年到這個時候手腳冰冷的狀況就會浮現！就讓我們來看看循環不好有哪些類型吧！

循環不好有兩類型-「陽虛」與「氣機鬱滯」

1.身體能量不足的「陽虛」

如果易手腳冰冷，全身疲倦提不起勁，白天上班又時常呵欠連連，你可能是屬於「陽虛」的體質。這時人體就像蒸汽火車的鍋爐系統，能量不夠，無法製造足夠的動力去推動整輛列車，因此容易出現四肢冰冷、疲倦乏力、口唇色淡、腹瀉夜尿、腰背部及膝蓋怕冷痠痛等症狀。

這種體質的人可以做一些全身性的有氧運動，例如快走、慢跑、跳繩等。運動不用過於激烈，但要活動到全身微微流汗的程度，才是有效開啟身體循環喔！而生活跟飲食習慣力求均衡，可以適量攝取一些溫性食材，例如薑、蒜、紅棗、肉桂，都可以對促進循環有幫助。

2.氣血堵住的「氣機鬱滯」

另外也有「氣機鬱滯」型的手腳冰冷，此類型可能因為血氣不通，或是生活壓力、情緒緊繃、睡眠障礙等問題導致。比較起來雖然手足不溫，但卻沒有很怕冷的感覺。我們可以把身體的循環想成一條高速公路，有地方堵塞了導致車流不順暢，所以公路上有些地方很壅擠，有些地方卻沒有車。換句話說，就是氣血卡在頭面、軀幹，下肢及末梢卻容易冰涼。這時建議從生活習慣開始調整，早睡早起、少吃辛辣燥熱的食物、培養紓壓的興趣或運動習慣。

中醫預防衰老重要關鍵 疏通血脈

長期循環不好會引起的問題很多，像是末梢神經失於滋養，精細動作的控制就會比較差；到腦部的血流不足也會影響腦部含氧量和思緒的敏捷度，日久則易成為失智症的危險因子。中醫養生強調一個「通」字。氣血不通百病生。血為氣之母，因此，疏通血脈是中醫預防衰老的重要關鍵，應該定期清理血管中的廢物。否則，輕者會出現手腳麻木、頭暈、耳鳴、失眠、記憶力下降以及瘀斑等等症狀。另外大家常常忽略的一點，血循不佳也和男性的陰莖不舉﹐女性的陰道乾澀有關。更有比較高的風險得到冠心病或中風等心血管疾病。常聽到的心肌梗塞，就是循環不好加上飲食作息不節制引起。如果四肢末梢有出現酸麻感、頭暈腦脹、意識不清、胸口悶堵、呼吸困難、噁心想吐、冒冷汗，請儘速就醫。

日常改善血液循環兩方法 穴道按摩

穴道按摩可以選用頭部的百會穴，上肢的合谷穴、曲池穴，下肢的足三里穴，以及腹部的氣海穴、關元穴，背部的命門穴、腎俞穴等，每天按摩5～10分鐘，能幫助身體溫暖，促進血液循環；此外，配合中醫施以穴位針灸，也有助于通經活絡，促進血液循環的效果。

日常改善血液循環兩方法 食療 以食療的角度來說，要盡量攝取對心血管有益的omega-3脂肪酸，例如堅果、魚油。還要多攝取維生素C，含有抗氧化的功效，可以有效改善血液循環。也可以多吃胚芽、香菇、番茄、核桃、紅肉、雞蛋等含有菸鹼酸的食物，提供人體足夠的維生素B3，改善循環。 藥材方面，陽虛體質可以在冬令適度進補，選用當歸、川芎等溫經通絡的藥材，服用如當歸生薑羊肉湯或是十全排骨湯。氣機鬱滯的人可以食用平補的四神湯，酌加行氣的中藥，如香附、陳皮。但每個人體質不一，且有些藥物會有交互作用的問題，還是建議找專業中醫師看診諮詢後，再選擇進補的中藥，免得沒補進去身體，反而燥熱上火喔！ （文／杜豔瑾中醫師，民權馬光中醫診所）