冬日皮膚乾癢有解方 這樣做就對了

又到了天寒地凍，天乾物燥的冬季。這時人們常常因為寒冷的天氣而減少外出活動，體內的循環也會變得較差；而外出活動的人們若沒有注意保暖，身體各部位容易緊繃僵硬。綜合上面兩點，冬季癢、氣喘、心血管疾病、抽筋等都是在冬季常有的疾病與症狀，《素問‧舉痛論》曰：「寒則氣收」即是這個道理。這裡就先提供冬季皮膚乾癢的保養方式。

用「溫性」與「走竄性」食物幫助體內循環

中醫認為「風盛則癢」，也認為「治風先治血，血行風自滅」。若冬季皮膚乾癢不適，可以多食用瓜類像絲瓜、苦瓜、南瓜、大黃瓜等滋潤乾燥的身體，但同時別忘了搭配少許薑、辣椒、胡椒、蔥、蒜等溫性和走竄性的食物來促進體內循環，如此均衡的飲食搭配才能讓皮膚保持溼潤有光澤，減少皮膚癢發作的機會。

除了食物外，運動對於保持良好血液循環也是不可或缺的，但同時為避免戶外活痛過程抽筋和喘，運動前務必做好暖身、並隨身攜帶溫開水補充水分及保持呼吸道的溫暖，同時可肌肉的緊繃，並減少乾冷天氣對皮膚的傷害。

若皮膚乾癢難耐千萬不要用手抓癢，以免造成傷口及後續感染的問題，建議以嬰兒油或凡士林來塗抹乾癢處，並輕微拍打乾癢處增進局部循環，如此可以減緩皮膚乾癢的不舒服。

用穴位按摩減緩皮膚搔癢

• 列缺穴：肺主一身之表，主皮毛。按壓列缺穴可以幫助排除皮膚乾癢發炎的症狀。

取穴方法：將兩手虎口交叉，食指按住另一手橈骨（靠近大拇指端的骨頭）處就是列缺穴。

• 血海穴：血海可以加強血液循環，使皮膚乾癢的程度降低。

取穴方法：將手掌至於對側腳的膝蓋，手指方向指向大腿，姆指可觸及的穴道即為血海穴。

• 曲池穴：曲池穴顧名思義就是含有水份的池塘，按壓曲池穴可以讓身體灌溉乾涸的皮膚，使乾癢的程度降低。

取穴方法：將手肘彎起後，取外側端橫紋結束的凹陷處。

用中藥茶飲降低發炎不適症狀 中藥茶飲可服用當歸沙參茶，方式為採取當歸、沙參2：1的比例煮成茶飲。當歸可以補血、又可促進血液循環，沙參可以補陰，保留體內水分，並降火氣。這兩項藥材搭配將可使皮膚乾癢的情況改善。 一般人平常若能照以上方法保養皮膚，可以降低皮膚乾癢的不適感。但若發癢到紅腫難耐時，要記得找醫師進行治療，及早擺脫不舒服的症狀。皮膚發癢涉及到嚴重的發炎反應時，通常與長期的飲食、工作壓力、睡眠等因素有關。這時候就需要進行治療才能緩解皮膚不適。 （文／徐丞彥中醫師，潮州馬光中醫診所）