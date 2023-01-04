腫瘤癌症患者的調理守則 消化科大夫的叮嚀

下班的途中，周阿姨用通訊軟體對我說：「李大夫，你上次開的處方超讚，我父親的肺部積液也吸收了，真是太神奇啦！你看看這個片子。」

果然，雖然癌腫還在，但是感染少了很多，最關鍵的是，整個人飲食好了，大便通暢，可以下來走路了。

門診經常遇到腫瘤患者，他們總是在每個階段尋求中醫湯藥的治療。其實，不論是消化道腫瘤，還是其他腫瘤，消化醫生的湯藥是非常重要的事情。對於所有腫瘤患者來說，消化科大夫都是他們的守護神。

為什麼我會這樣說呢？

我們先來看一下腫瘤患者的需求：

第一，說起來容易，做起來卻很難。

隨著現代科技的發展，很多時候患者的腫瘤可以根治。根治面臨著手術或者放射治療、化療，我們先來看手術治療，對於一個需要手術的患者來說，無論哪裡的腫瘤，手術治療都是可以根除腫瘤的手段，但治療起來，可不是說說這麼簡單。

手術會帶來多重的影響，比如術後抗生素的使用，比如手術前後，醫生稱之為手術全期的心理變化及對飲食的影響。對於患者來說，這時患者會感到非常害怕和痛苦，如果及早使用中醫湯劑的治療，就可以有效地緩解緊張，以及對抗手術帶來的不良反應。

再拿放射治療、化療來說，就是兩個詞說三遍，噁心嘔吐，噁心嘔吐，還是噁心嘔吐。隨後就是消瘦，身體免疫力下降。

無論是手術還是放射治療、化療，在根除腫瘤的同時，也會對自身造成一定的損傷，這個和治療是相伴的。

也就是說，前線要打仗，後勤要跟上，沒有後勤的話，前線的進攻也會掣肘。就像諸葛亮六出祁山，為啥沒有成功呢，就是後方供給沒有做好。對於腫瘤的治療，根除切掉最重要，然而，手術全期的飲食和正常生活，也同樣需要中醫消化內科做出有力保證。

對於手術全期的患者，我們通常選用中醫經典方劑八珍湯和逍遙散來健脾益氣、補養氣血和疏肝理氣。

抗腫瘤

一號方 炙黃耆30g 當歸10g 茯苓15g 川芎6g

白芍12g 太子參15g 陳皮10g 炒白朮15g

柴胡12g 乾薑6g 黃連6g 厚朴10g

枳實12g 菟絲子15g 砂仁6g 炙甘草10g

對於手術全期的腫瘤患者，最重要的就是補養身體的氣血，用黃耆八珍湯氣血雙補，心情的調養，選用經典的逍遙散，同時加用黃連、厚朴，化濕理氣；用菟絲子，補腎養血。各不相同的中藥進行有效的組合，形成一個對付腫瘤手術全期的方案。我們稱之為「抗腫瘤一號方」。

第二，要有與腫瘤和平共處的心態。

對於不少腫瘤患者，在得知被腫瘤攻擊的時候，已經沒有辦法手術了，要不就是有腫瘤的地方太多，要不就是已經轉移，要不就是和重要臟器離得太近，所以，只能透過放射治療、化療解決，甚至放射治療、化療都已經沒用了。那這個時候怎麼辦？不是一句「滾蛋吧，腫瘤君！」就能解決的。

面對這種情況，最重要的就是，和腫瘤和平共處，建立一種新的秩序，盡量延長生命，並在可能延長的生命裡，生活得更好，提高生活品質。

在健脾益氣、補腎養血扶正的基礎上，醫生也會派出抗腫瘤的「特戰部隊」，對腫瘤進行防禦。如果說手術是我們對腫瘤作戰的進攻，那在這個階段，我們的主要方向就是防禦了。

抗腫瘤

二號方 炙黃耆50g 當歸10g 茯苓15g 川芎10g

白芍12g 黨參15g 炒白朮15g 半枝蓮15g

柴胡12g 露蜂房15g 山茨菇10g 枳實12g

砂仁10g 菟絲子15g 炙甘草10g

白花蛇舌草15g

一邊扶正，一邊驅邪，面對身體內「國破山河在」的情況，我們只能維持治療。在補益氣血的同時，進行有限的抗腫瘤治療。但這裡面最重要的就是，在敵人大舉進攻之前，守住自己的陣營，並且能夠運轉正常。此所用的湯藥，我稱之為「抗腫瘤二號方」。

總之無論哪種情況，對於患者和消化科大夫來說，最重要的就是：吃得好，睡得香，排便好。我們努力的方向也是這個。把問題簡單化，是醫病共同追求的目標。



腫瘤康復綜合調護辦法

① 根據自己的經濟實力，選擇一個郊外的空間，定期約朋友聚會，學會創造開心快樂。

② 找一個環境好的地方，包一處院落，呼吸著新鮮空氣，種種花、養養雞鴨，過一種慢節奏的生活。

③ 時常到戶外，看看鳥語花香，靜靜地讀一本書，每週一次即可。

④ 按照之前制定的處方，抗腫瘤一號方和二號方，定期複檢和服藥。

⑤ 寫一本日記，或者讀書筆記，分享給和你聊天的人。

對於不少已經罹患腫瘤的人，可以按照甫寸腫瘤康復綜合調護單元進行治療，還可能創造出生命的奇跡。對於沒有腫瘤，想預防的人，可以去掉服用處方，其他的同樣執行即可。

不敢說這樣的方案包治百病，但是卻可以說對預防腫瘤發生還是有一定的效果的，不信你就試試看。

（本文摘自李博著《腸胃調整好，百病不上身：腸胃是判斷健康的重要指標，你的身體一有「風吹草動」，腸胃都知道！》，方舟文化提供）

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