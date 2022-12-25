人體為什麼會放屁？名醫：做人「底氣」太足可不好

放屁的尷尬，發生在各種場合，工作時總有不合時宜的聲響，打破辦公室的寧靜；也有不同的味道，彌漫在公車、地鐵和航班上。

但這個屁，真的是每個人都有的，有的可以「自產自銷」，有的卻要「分享」，有的聲音大、味道輕；有的默默無聲，卻影響「深遠」。

來門診諮詢屁的問題的人倒是不多，網路上卻不少，有的是次數太多，有的是味道太重……。

人體為什麼會產生屁？

首先，要在生活中找原因。

有吃飯速度的原因、食材的原因，還有生活習慣的原因。

吃飯速度快勢必會把氣體帶進去，身體內的氣自然就多。

吃的食物油膩，或者口味重，形成「濕」的狀態，屁勢必味道重。吃豆子、蔥和蘿蔔多，也會導致響屁頻發。

在日常生活中，坐的時間太久，氣體排出的速度比較慢，容易形成氣滯，導致屁很多。

上面這些是生活中屁多最常見的原因。所以，如果你屁比較多，先要審視你自己的生活。

其次，一些疾病也可導致屁多。

當然，這些疾病主要是腸胃炎，尤其是腸道發炎，以及菌群失調。因為腸道的氣味和氣體的產生，主要還是腸道菌群說了算。

最後，從中醫角度分析，屁產生的原因最主要是脾虛氣滯。

在中醫看來，越是氣滯，越會排氣多，而氣機通暢，反而排氣沒那麼多。這就像一些患者向我傾訴：「大夫，我的屁源源不斷，這是為什麼呢？」這就是因為氣機不通暢，推動之力不足，沒有辦法把身體的氣推動到正常的流動空間。

於是，氣就被推到了外面。由於不是正常的氣體流動，氣虛導致動力更加不足，一個接一個的屁就出來了。

如何應對那些讓人尷尬的屁呢？

有時候我們能夠控制屁，能讓屁收放自如；但有時候屁突然來襲，或震耳欲聾，或讓人窒息，尷尬萬分。那麼，我們應該怎樣正確應對屁呢？

第一，認識到屁產生的原理，養成良好的生活習慣。

從日常生活入手，從根本上認識到屁產生的原理，並且養成良好的習慣。比如吃飯慢一些，細嚼慢嚥，一口飯咀嚼三十五次以上，一次用餐不能低於三十分鐘，否則吃飯太快，終究會將空氣帶到身體裡，形成不正常的氣體，進而產生屁。當然，患者總說：「李大夫，你說得太好了，但是『臣妾做不到啊』！」這說明你的意識還沒有完全控制自己。

第二，要「清淡」，不要「重口味」。

不可吃得太油膩，進食豆製品、蘿蔔、蔥、蒜等這些能夠產氣及促進胃腸蠕動的食物，會增加排氣的可能。

第三，不能總是坐著，要動起來。

減少開車上班的頻率。我自己之前總是開車上班，肚子越來越大，身體越來越胖。後來都是騎車、坐地鐵上班，肚子就變小了，所以給自己創造運動的機會很重要。如果是辦公室上班一族，要時常做扭腰的動作及工間操，什麼動作不重要，最核心的就是要時常站起來走走，不能養成久坐不動的習慣。這裡特別提醒經常開車的朋友，需要時常停下來，下車到外面，做個活動。

上述三點，如果做到了兩週到一個月，我覺得八○～九○％的腹脹、排氣大多就搞定了，如果還搞不定，請進行下面的步驟：到醫院就診，找消化科醫生進行諮詢，我們會仔細詢問你的病情，並進行檢查，做胃鏡、腸鏡、消化道攝影等一系列的檢查，明確病因，針對疾病的病因進行治療。

還可以根據你的檢查結果，進行中醫藥的治療。

「理氣（屁）方」—

枳實消痞丸（基本方） 枳實15g 黨參12g 茯苓15g 炒白朮15g

炒麥芽30g 法半夏6g 神麯10g

厚朴10g 陳皮10g 炙甘草6g 湯藥或顆粒劑服用一週。

如果是吃飯快導致的排氣多、聲響屁不臭，可以加萊菔子15g、佛手10g、百合15g、烏藥10g。

如果是吃油膩的食物較多、重口味，導致腸道菌群失調，可以加黃連6g、栝蔞15g、蒼朮15g、薏苡仁30g。

如果是久坐不動、氣機不暢，則可以加香櫞10g、桔梗10g、砂仁6g、紫蘇梗10g。

患者可以根據不同的情況對號入座，解決腹脹排氣多的問題。

建議湯藥或者顆粒劑服用一週，如果感覺好，可以跟進一週。

總之，解決屁的問題，要從脾虛氣滯入手，醫病共構，一起努力。

（本文摘自李博著《腸胃調整好，百病不上身：腸胃是判斷健康的重要指標，你的身體一有「風吹草動」，腸胃都知道！》，方舟文化提供）

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