冬至不只吃湯圓 這些食物也能養生顧腎氣

一到冬至除了吃湯圓之外就是進補祭五臟廟的好時機了，然而在冬至過後就會有不少腸胃不適、嘴破、口乾、便祕、痘痘暴增、皮膚癢甚至是失眠的患者來報到。沒錯，這些都是沒有忌口或亂補補錯造成的，那麼在冬至到底該如何吃得開心又吃得養生呢？讓我們一起看下去。

首先來認識冬至特別之處

冬至，是一年24個節氣中最重要的一個節氣，也是全年裡日照最短的一天，這天太陽繞行到南迴歸線上，使得北半球的白天最短，黑夜最長。

冬至過後，日照向北迴轉，白晝漸長，黑夜漸短，氣溫也隨之漸漸回溫，因此冬至在氣候上有從寒到溫的轉折意義，《史記．律出》云：「氣始於冬至，周而復生」，過了冬至，陰氣會盛極而衰，陽氣則自始旺盛，大地醞釀著無限生機，意謂春回大地。

再來說說冬至進補的緣由

進補的習俗則是由於以往農業社會，歷經春、夏、秋三季的農耕後勞力支出過多，但糧食取得不易、營養補給往往不足，因此趁冬藏時休養進補來修復五臟六腑。冬至為陰陽氣轉變最重要的時間點，天地萬物陽氣初生，人體內也是陽氣初動，古人相信如果能把握這個時間點精心調養，使先天陽氣豐滿充足，便有助於新的一年祛病延年。

跟著中醫這樣進補，冬至好養生

一說到進補，大家一定馬上想到羊肉爐、薑母鴨、麻油雞等，不過，現代人營養攝取狀況跟以往農業社會已有很大不同，現代人大多是營養過剩，若再隨意進補很容易「補過頭」而上火， 所以進補前必須先了解自己的體質是否適合。

不適合進補的體質

•「脾胃濕熱」型：平時大魚大肉，大多是中廣型身材，體脂肪偏高，大便黏膩、口氣重。

•「肝火旺盛」型：壓力大、常熬夜、睡眠品質差、嘴破舌頭破、易怒，進補反而是火上加油。

•「氣血過虛」型：像是剛生產完或是經歷大手術後，中醫有句話是「虛不受補」，吃豐盛油膩的食物反而會加重腸胃的負擔而脹氣、便秘。

適合進補的體質

•「陽氣虛弱」者：常手腳冰涼，小便清長，畏寒怕冷，夜尿頻繁，大便稀溏 ，女性則可能有月經量偏少、容易經痛。

•「患有季節性疾病」者：易在冬天好發氣喘、過敏性鼻炎、關節炎等，冬至進補能把身體調養到最佳狀態，使得季節變化時疾病不易發作。

•「年老體弱」者：老人、經常感冒者、貧血等虛損性的慢性疾病患者，但三高或心臟病的患者應避免，否則容易導致血壓飆升，進補不成反倒加重身體負擔。

一般而言進補還是以「平補」、「清補」為主，可以用蘿蔔、山藥、冬瓜或是少量參鬚來燉煮雞湯，不用熱性的藥材，而用平和的藥材薑片、大棗、枸杞、杜仲、荸薺等燉湯，食材方面使用烏骨雞可健脾補肝腎，同時有蛋白質豐富、脂肪負擔較低的特性，而素食者可以各種菇類替代，因其含豐富多醣體、胺基酸，可增加身體免疫力。

除了食補，冬至養生也可以這樣做

•去寒就溫 ，保衛陽氣

《內經》說冬天養生重「去寒就溫」，也就是保暖，身體暖了，氣血就會暢通。俗話說「寒從腳下起、風從頸後入」，所以保暖首重「頭和腳」，襪子和圍巾絕對不可少！

•早臥晚起，切忌熬夜

《內經》主張冬天應「早臥晚起」，和天地陽氣同步。冬天要早睡，起床則要等到陽氣回溫、日光照臨大地時。俗話說「唯早眠晚起，以避霜威」，睡眠是人體養精蓄銳、儲存能量的一種方式，太晚入睡容易使陽氣下降，影響身體後續調理。

•養腎防寒，固本養陽

腎是人體生命的原動力，是人體的「先天之本」，補養腎精腎氣至關重要。泡腳是很好的補腎方法，尤其適合怕冷、四肢冰冷、易感冒的人。黑色食物對應腎臟，比如：黑豆、黑芝麻、紫黑米、香菇、黑木耳、烏骨雞、黑海參等不僅營養豐富而且不燥不膩是入腎補腎好食材。

•避開生冷食物飲料

生冷食材多屬陰，冬至食用易損傷脾腎陽氣，換句話說吃了生冷食物會需要消耗更多體內的氣血能量來消化。

看了這麼多冬至進補原則與禁忌，還有推薦食材，是不是想來一碗暖暖補湯好好犒賞五臟廟了呢？雖然冬天進補對養生很重要，還是別忘了注意食用量，適量吃才能真的清爽養生，過一個健康不發胖的冬至哦！

（文／黃湘筑中醫師，成功馬光中醫診所）

圖／馬光醫療網提供